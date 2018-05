Elle raconte un séjour «traumatisant» à l'hôpital

Comment traite-t-on l’anorexie en 2018 à Genève? De manière très différente selon le lieu d’hospitalisation. Une patiente nous décrit son séjour de trois mois à l’Unité hospitalière de psychiatrie adulte (UPHA) des Hôpitaux universitaires de Genève. Puis son transfert à la Clinique Belmont, spécialisée dans les addictions et les troubles alimentaires. Pour elle, l’enfer et la renaissance. Témoignage et explications.

Âgée de 43 ans, S.* souffre d’anorexie depuis l’adolescence. Elle ne le nie pas: «J’ai un rapport très compliqué à la nourriture, mon poids a toujours été en dessous de la norme. À un moment, j’ai eu besoin d’un traitement.» Ce moment tombe à la fin de 2017. À l’occasion d’un voyage, l’état de santé de S. bascule. Elle souffre d’insomnie, d’épuisement puis de dépression. Son médecin l’hospitalise en urgence. Elle rejoint l’UPHA, en non-volontaire. «Je peux comprendre le corps médical. J’étais extrêmement maigre, en raison de mon orthorexie et d’une activité physique importante. Il fallait réagir. Mais je ne comprends pas les méthodes des HUG.»

«En prison»

Elle qui travaillait à 100% comme assistante («Je n’ai jamais manqué une journée de travail en dix ans»), a l’impression d’entrer «en prison» et d’être dépossédée de son identité. «On vous retire tout (vêtements, effets personnels), on vous coupe du monde (pas de miroir, de télévision, de montre ni de téléphone au début). Vous devez rester couché toute la journée. Il ne faut ni s’asseoir au bord du lit ni croiser les jambes car cela dépense des calories! Tous les déplacements se font en chaise roulante.» Pour les besoins naturels, «il y a une chaise percée dans la chambre. On n’a pas le droit de se laver les mains. Les robinets sont bloqués pour empêcher de boire en cachette. La douche se prend assise, sous l’œil d’une infirmière. Une humiliation insupportable.»

Le psychiatre hurle

S. n’a pas pu bénéficier d’une psychothérapie. «Le premier jour, le psychiatre est entré dans ma chambre et m’a hurlé dessus. On vous dit: «Les anorexiques, on les connaît!» Votre parole n’a aucun crédit. Il n’y a aucune discussion. Mais on vous donne des somnifères et des neuroleptiques. Crierait-on sur un fumeur atteint d’un cancer du poumon?»

L’objectif est clair: reprendre du poids. «Il est impératif de terminer les plateaux-repas. Quand j’ai refusé de manger du foie gras, on a empêché mes parents de me voir. On leur a dit: «Elle est punie.» S. se force à manger du lapin, du papet vaudois, de la choucroute. Des pâtisseries tous les midis. «J’ai fait le bon petit soldat, je ne discutais de rien, mais à l’intérieur je m’effondrais. Quand vous êtes dans l’hypercontrôle et qu’on vous enlève tout contrôle, le monde s’écroule.»

Selon S., chaque écart est vu comme une «rupture de cadre», sanctionnée par une privation de visite ou de téléphone pendant des jours. Après trois mois, la quadragénaire obtient un transfert à la Clinique Belmont. «J’étais un légume, je n’arrivais plus à marcher.» Belmont apporte «un changement du tout au tout. Mais le contrecoup était tel que j’ai sombré dans l’hyperphagie.» Après avoir pris 9 kilos aux HUG, elle en gagne 11 autres. Aujourd’hui, elle se dit «traumatisée. C’est un trou dans ma vie. Je témoigne pour que l’on sache qu’il existe d’autres méthodes.»

Traitement nécessaire, selon les HUG

Confrontés à ce témoignage fort, les HUG réagissent. «Je ne remets pas en cause la légitimité de la parole ni le ressenti de cette dame. Mais il faut savoir que nous accueillons des patientes en danger de mort», souligne le professeur Guido Bondolfi, chef du Service de psychiatrie de liaison et d’intervention de crise. «Le traitement peut paraître très sévère, les patientes et l’entourage peuvent le juger inhumain ou pénible, mais il est toujours nécessaire. Et au cours de l’hospitalisation, le cadre évolue.»

Les HUG confirment la chaise percée, la condamnation des robinets, la douche contrôlée, la régulation des visites et du téléphone. Mais ils contestent l’obligation de rester couché la journée. «Nous recommandons seulement une heure de repos après le repas.»

Jamais de gavage

Le repas? «Il n’y a jamais de gavage», écrit le service de communication. «J’exclus formellement que l’on puisse imposer de finir un plateau, appuie Guido Bondolfi. Ces patientes ont une perception décalée de la réalité. Elles ont vite le sentiment d’être gavées car elles ne mangeaient rien auparavant. Un anorexique a un déni massif de sa condition et des risques qu’il encourt.» S., qui n’a pas vu le professeur Bondolfi durant son séjour, veut «bien le croire: c’est sûrement le protocole, mais en réalité, je vous certifie que je devais finir mes plateaux».

Que dire de l’absence de discussion? Guido Bondolfi répond qu’«il y a un contact quotidien avec un membre de l’équipe: médecin, infirmière, psychologue, ergothérapeute, psychomotricienne ou assistante sociale.» De plus, un entretien psychiatrique est organisé chaque semaine, doublé d’un entretien de famille et de plusieurs entretiens infirmiers. Quid d’une réelle psychothérapie? «Quand le poids est très bas, les difficultés de concentration rendent difficile un échange au-delà de quinze minutes.»

Est-il acceptable qu’un psychiatre hurle sur les patients? «Non, et si je devais avoir vent de méthodes inappropriées, je prendrais des mesures.» Et le professeur d’ajouter que le médecin en question est parti «de son propre chef» et occupe d’autres fonctions aux HUG.

*Identité connue de la rédaction

«La bienveillance apporte des résultats»

À la Clinique Belmont, S. a trouvé une thérapie et un accompagnement personnalisés. Des objectifs individuels ont été établis avec un nutritionniste. Elle a apprécié la flexibilité du traitement et le fait de discuter seule à seule avec une psychiatre: «J’ai été traitée en adulte. Personne ne nous oblige à manger. L’idée est de nous réhabituer à aimer la nourriture. Tout le contraire de l’Hôpital, où l’on n’est qu’un ventre à remplir avec l’idée que la thérapie viendra après.»

Comment expliquer de telles différences de traitement, à quelques kilomètres de distance? La Dre Valérie Picard, psychiatre, est responsable du service des troubles du comportement alimentaire à Belmont. Elle explique que dans les cas extrêmes, lorsque la survie du patient est en jeu, une renutrition sous surveillance médicale s’impose, ce que Belmont ne peut pas faire. «Il arrive qu’il faille sauver une vie coûte que coûte, quelles que soient les réticences du sujet», renchérit le Dr Alain Perroud, qui a mis en place le programme de la Clinique Belmont. Les HUG ne disent pas le contraire: «Nous accueillons les cas les plus graves, des personnes ayant des IMC de 10 à 12 (par exemple 28,9 à 34,6 kilos pour 1,70 m)», relève le professeur Guido Bondolfi.

Passé ce stade extrême, une grande différence d’approche subsiste entre les deux institutions. Belmont défend une approche «humaniste», basée sur les thérapies comportementales et les thérapies systémiques familiales. «Ces méthodes ont montré leur efficacité, affirme Valérie Picard. Nous travaillons en collaboration avec le patient, sans dimension punitive.»

Selon le Dr Alain Perroud, les méthodes vécues comme traumatisantes n’ont pas fait leurs preuves. «La plupart des patientes adhèrent mieux à des soins qui sont bienveillants. En travaillant sur leur motivation, nous obtenons de bien meilleurs résultats. Les patientes que l’on fait grossir de force récidivent à 80%.» A Belmont, «une grande liberté est laissée aux patientes. Dans 60% des cas, la personne reprend du poids et retrouve une insertion sociale réussie. Mais il faut rester modeste: quatre fois sur dix, la patiente ne tire pas de bénéfice du traitement, quelle que soit la méthode.» Déliée du secret médical par sa patiente, la psychiatre ajoute avoir constaté chez S. «un état de stress post traumatique et un état dépressif sévère» mais «aucun trouble de la pensée». S.D. (TDG)