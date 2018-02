Elle quitte l’Uni et devient meilleure élève fleuriste

«Ici, je m’éclate! S’il n’y a pas la passion, il faut tout arrêter!» À bientôt 24 ans – elle les fêtera le 23 février – Léa Chevalley a trouvé sa voie. Étudiante à l’École de fleuristes de Lullier, cette Franco-Genevoise effectue actuellement son stage de dernière année chez Fleuriot Fleurs, à la Corraterie. Et surtout, elle vient de remporter le 37e Concours romand des apprentis fleuristes, à Payerne.

Au mois de juin, certificat fédéral de capacité en poche «si tout se passe bien, mais je suis confiante», dit-elle avec un large sourire, c’est l’entrée dans le monde professionnel qui attend Léa, et la recherche d’une place de travail. «À ce titre, ma première place au concours peut aider», relève-t-elle. Pourtant, elle aurait pu s’adonner à de plus longues études. «J’ai en effet commencé l’Université à Genève en Lettres, plus précisément en littérature comparée. Mais en fait, je regardais davantage les arbres dehors que mes cahiers!»

Quitter l’Université pour apprendre le métier de fleuriste est donc très vite devenu une évidence. «Aujourd’hui, je m’éclate vraiment. Mes parents ont soutenu mon choix, c’était important.» Pas étonnant. Un père agriculteur et un frère horticulteur – sa sœur, elle, est architecte – lui ont donné ce goût pour la nature. «Ma maman est très créative, elle coud, crochète… Elle réalise plein de choses. La créativité, c’est l’une des qualités qu’il faut avoir pour être fleuriste.»

La pétillante jeune femme y ajoute «de la rigueur et de la propreté. Je suis exigeante avec moi-même.» Une qualité qui l’a sans doute servie lors du concours qui comporte trois épreuves distinctes. Dont celle du «travail surprise», où elle a également pris la première place. «Il fallait fleurir une écharpe! On avait une heure, et à disposition une caisse de végétaux et de matériel divers.»

Léa a imaginé «une grande bague autour de l’écharpe. Quelque chose de simple.» Certes, mais il s’agissait tout de même de marier les fleurs entre elles, les dentelles et autres ficelles. «J’ai choisi des miniphalaenopsis – des orchidées –, des œillets, des jacinthes et enfin des anigozanthos.» Euh, c’est-à-dire? «On les appelle aussi pattes de kangourou.» Nous voilà éclairés. «C’est assez stressant, poursuit-elle, car le public, surtout composé de professionnels, est présent et nous pose sans arrêt des questions. Je n’ai pas arrêté de parler, d’expliquer mes choix.»

Pas de quoi déranger vraiment la fleuriste en herbe. Car Léa l’avoue volontiers: «Ce qui me plaît le plus dans ce métier, c’est le retour que nous font les clients.»

(TDG)