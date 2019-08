Elle a fait de l’auto-stop sa philosophie de voyage

La géographie humaine se définit comme «l’étude spatiale des activités des hommes sur la surface du globe». Rien d’étonnant dès lors que Laurence Jaquet, en licence à l’Université de Genève dans cette discipline, soit adepte de l’auto-stop. «En voyage, j’aime rencontrer des locaux et des personnes différentes. J’ai pu discuter avec le boucher d’un abattoir, alors que je suis végétarienne, un prêtre orthodoxe ou un militaire libanais. Des personnes que je n’aurais pas connues autrement.»

Que ce soit à bord d’un camion en Amérique du Sud, d’une Tesla en Suisse ou d’un bus VW dans les Balkans, la jeune femme de 23 ans se déplace régulièrement en auto-stop. Le budget est un autre point déterminant pour elle. Lors de son premier grand voyage il y a quatre ans, deux amis l’ont initiée à cette pratique et ils ont pu traverser ensemble le Nicaragua et le Costa Rica avec des ressources limitées. «En échange du service rendu, je dois être toujours de bonne compagnie. Je ne dois pas m’assoupir comme dans un trajet payant.» D’ailleurs, cet aspect social est souvent ce qui motive les conducteurs. «Une Suissesse m’a par exemple prise en stop parce qu’elle venait de se faire larguer et ne voulait pas être seule.»

Se mettre au défi

Voyager le pouce levé, c’est aussi un défi que Laurence Jaquet se lance à chaque trajet. «Réaliser les choses autrement me procure une certaine fierté et laisse plus de place à l’aventure.» Cet été, elle est partie dans le sud de la France sans itinéraire fixe et avec plusieurs jours devant elle.

Pour relever ces défis, elle a développé plusieurs techniques. «Il ne faut pas avoir de pancarte indiquant sa destination finale, mais demander directement au conducteur où il va. Cela ouvre plus de possibilités et, si le feeling ne passe pas, on peut simplement dire que ce n’est pas notre direction.» Heureusement, la Genevoise n’a renoncé que trois fois à monter dans une voiture, par inquiétude, et n’a jamais rencontré de problème. Elle veille aussi à ne jamais voyager la nuit tombée.

Ces conseils, elle les partage dans le cadre de l’association Pousse-pouce fondée avec d’autres étudiants de l’UNIGE en 2017. Le groupe organise une compétition annuelle d’auto-stop. Lors des trois premières éditions, plus de 200 Genevois se sont ainsi élancés pour rejoindre Brigue, Leysin ou Lanslebourg-Mont-Cenis (France). Autant de convaincus par cette forme de voyage alternative.

