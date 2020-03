Élèves, étudiants et parents: tous renvoyés à la maison

Les mesures déployées en réaction à l’épidémie de coronavirus sont sans précédent. Vendredi, le Conseil fédéral a annoncé la fermeture après ce week-end de toutes les écoles publiques et privées, et le Conseil d’État genevois a étendu cette mesure aux crèches. À Genève, dès le lundi 16 mars, les 77'000 élèves du public resteront à domicile, et ce jusqu’au 8 avril au moins. L’Université, elle, a suspendu l’ensemble de ses cours en présence physique jusqu’au 22 mai et passe à l’enseignement en ligne. Musées et bibliothèques ainsi que de nombreuses infrastructures municipales ferment temporairement leurs portes.

Dès lundi donc, les classes seront vides. À l’exception de maîtres esseulés. Car les enseignants ne sont pas libérés de leurs obligations et doivent se rendre à l’école selon leur horaire normal, afin d’assurer la continuité de l’instruction. «Cette fermeture n’est pas synonyme de vacances, a précisé Anne Emery-Torracinta, conseillère d’État chargée du Département de l’instruction publique (DIP). Les élèves doivent continuer de travailler mais différemment.»

Concrètement, au secondaire II et au Cycle, cela implique échanges comme distribution de tâches et de contenus via la plateforme École en ligne ou par messagerie. Les élèves doivent rester atteignables, par téléphone et mail. Tous les professeurs sont-ils prêts à donner leurs cours en ligne dès lundi? «Non, pas tous, admet la magistrate. Mais ils doivent être capables de fournir des exercices et de la matière selon des modalités qui seront définies par les directions d’établissement. Nous vivons une situation inédite et les réponses seront variables selon les écoles et leur public.» Elle ajoute que les évaluations devraient être maintenues et les élèves convoqués.

Au primaire, un service d’accueil minimum sera organisé pour les parents qui se retrouvent sans solution de garde, «que ce soit pour l’infirmière qui doit être présente à l’hôpital comme pour la caissière d’une grande surface en situation monoparentale. Cela se négociera au cas par cas.» L’accueil parascolaire sera maintenu pour les élèves au bénéfice du service minimum pour le repas de midi ainsi qu’entre 16h et 18h. À noter qu’un accueil limité est aussi prévu dans les crèches. Sur la base de présences volontaires? «Ce sera une discussion avec les directions», répond Anne Emery-Torracinta.

Enfin, dans l’enseignement spécialisé, la conseillère d’État explique qu’un accueil sera déployé en fonction des besoins des familles et que les foyers de l’Office médico-pédagogique resteront ouverts.

«C’est de l’improvisation»

La fermeture des écoles n’a pas surpris le milieu enseignant. «Évidemment, on s’y attendait, mais c’est allé vite!» réagit Julien Nicolet, membre du Bureau de la Fédération des associations des maîtres du Cycle d’orientation (Famco). Et en même temps, ça nous a paru une éternité. C’est une situation de crise, on ne peut pas faire autrement qu’être solidaires et de bonne volonté.» Plusieurs problèmes se posent dans l’immédiat entre «les enseignants qui ont eux-mêmes des enfants, l’équipement informatique des élèves et leur bonne volonté à suivre des cours en ligne alors qu’on n’aura aucun moyen de coercition. C’est de l’improvisation, on fera au mieux.»

Au niveau de l’école primaire, Francesca Marchesini, présidente de la Société pédagogique genevoise, estime avoir trop peu d’informations concrètes pour se prononcer, mais elle relève que la mesure est «raisonnable. Il y avait en ce sens une forte demande des parents.» La Fédération des associations de parents d’élèves de l’enseignement obligatoire, elle, appelle ses membres à «travailler de pair avec les autorités communales et scolaires. Ainsi, si chaque famille qui a la possibilité de garder ses enfants se propose de garder un petit copain de classe, cela en soulagera d’autres moins favorisées.»

Souplesse demandée

La garde des enfants cristallise les inquiétudes et les interrogations. Antonio Hodgers, président du Conseil d’État, est revenu sur ce sujet central. «Les employés ne sont pas libérés de l’obligation de travailler. Chacun doit pouvoir gérer sa vie personnelle et professionnelle de la manière la plus efficace possible. Mais la question de la garde doit pouvoir être pondérée. Il faut que les employés trouvent une prise en charge hors école et hors personnes de plus de 65 ans. S’ils n’y parviennent pas, ils doivent pouvoir compter sur les institutions.» Et d’ajouter: «Le Conseil d’État lance un appel à tous les employeurs: ils doivent faire preuve d’une certaine tolérance. L’enjeu est la protection collective. Les mots d’ordre: solidarité et civisme.»

Dans cette perspective, en tant qu’employeur, l’État a décidé de mesures concernant le personnel. Nathalie Fontanet, magistrate chargée des Finances, distingue deux catégories: le personnel occupé à délivrer les prestations prioritaires, qui doit rester à son poste, et les autres, pour lesquels il y a plusieurs cas de figure. Ainsi, si leur enfant est malade, les collaborateurs doivent pouvoir s’en occuper. S’il n’est pas malade, ils faut trouver un moyen de garde ou opter pour le télétravail. Si c’est impossible, ils bénéficieront d’un congé extraordinaire de dix jours ouvrables. Au-delà de cette période, l’absence est portée en réduction du solde d’heures supplémentaires.

Aux Hôpitaux universitaires de Genève aussi on agit. Le personnel soignant est attendu au travail et la capacité des crèches pourra être augmentée. Le directeur Bertrand Levrat précise que 1759 employés des soins infirmiers ayant des enfants mineurs résident en France, pour 840 employés du même type en Suisse.

Jauge à 50 dans les bars

Enfin, l’Exécutif a annoncé de nouvelles mesures. Les manifestations étaient déjà interdites dès 100 personnes dans le canton. Désormais, les restaurants, bars et discothèques ne peuvent plus accueillir plus de 50 clients. La police du commerce et les agents municipaux pourront constater les infractions. «Ces mesures peuvent être ressenties comme particulièrement dures, reconnaît Mauro Poggia, chargé de l’Emploi et de la Santé. Mais elles se justifient en regard de la situation actuelle, qui peut être qualifiée de grave.»

Une Genevoise de 32 ans meurt; les jeunes pas à l’abri

Une Genevoise de 32 ans est morte du coronavirus, première victime cantonale de l’épidémie. La rumeur circulait, le médecin cantonal l’a confirmée vendredi, tout en précisant que cette jeune femme, décédée chez elle, souffrait d’autres maladies. Le diagnostic n’a pu être posé qu’après sa mort.

Selon nos sources, la victime aurait au préalable été testée trois fois négativement. La «Tribune de Genève» a par ailleurs appris qu’une procédure pénale avait été ouverte par le Ministère public pour déterminer les circonstances de ce décès et d’éventuelles négligences. Avocat de la famille de la défunte, MeThomas Barth confirme: «L’heure est au recueillement pour la famille, viendra le temps ensuite des déclarations sur les circonstances du décès.»

Jeunes négligents

D’après d’autres informations, un jeune homme de 26 ans se trouve actuellement aux soins intensifs des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) dans un état grave, après avoir transité par l’Hôpital de La Tour. Lui aussi aurait d’abord été testé négatif au coronavirus. Les autorités ne le confirment pas: «Il faut plutôt vous demander si les personnes étaient atteintes de la maladie quand les tests ont été faits», répond le médecin cantonal, Jacques-André Romand.

Ces cas soulèvent des questions. Alors que la forme sévère du Covid-19 ne semblait concerner que les personnes âgées ou déjà malades, faut-il s’attendre à ce que des trentenaires en bonne santé soient également gravement touchés par la maladie? «En Suisse, nous n’avons pas d’information selon laquelle des jeunes gens en bonne santé seraient sérieusement atteints. Ceux-là ne nous inquiètent pas, rassure le professeur Romand. Ils pourront être malades mais sans développer beaucoup de symptômes, à l’inverse des personnes vulnérables (cancer, diabète, faiblesse immunitaire, hypertension artérielle, maladies cardiovasculaires et maladies chroniques des voies respiratoires).» Et de rappeler que seuls 15% des patients identifiés avec le virus doivent être hospitalisés, 5% nécessitant des soins intensifs. Vendredi, 20patients atteints du Covid-19 étaient hospitalisés aux HUG, dont six aux soins intensifs (et parmi eux quatre intubés).

Attention, toutefois: les jeunes auraient tort de ne pas se sentir concernés. Le professeur Didier Pittet, conseiller spécial de l’OMS et responsable du contrôle et de la prévention de l’infection aux HUG, s’efforce de sensibiliser la jeunesse par une campagne d’information. «Les ados et les jeunes adultes ne respectent absolument pas les consignes d’hygiène et de distance sociale. Ils sortent dans les bars, n’observent pas de distance entre eux, se bécotent… et véhiculent le virus! Ils pensent, à tort, que c’est un truc de vieillards.» Or, si la majorité passe entre les gouttes de l’épidémie, «on a vu, en Chine et en Italie, des jeunes gens en bonne santé développer des infections dramatiques et mourir, après avoir été exposés à une quantité élevée de virus». Une quantité dégagée après qu’une personne vous éternue au visage, par exemple.

Face à l’ampleur de l’épidémie, les HUG adaptent leur dispositif. «Nos capacités seront considérablement augmentées dans les jours et semaines à venir, déclare le directeur général, Bertrand Levrat. Jeudi, 30 enfants et 300 adultes sont venus se faire tester. Dès lundi, une tente accueillera les patients sur le parking du don du sang», de manière à créer un flux séparé.

Personnel mobilisé

Plusieurs unités d’hospitalisation pourront être libérées. Les opérations pouvant être reportées le seront (sauf en oncologie et, bien sûr, aux Urgences). La capacité des soins intensifs sera doublée, passant de 30 à 60 lits pour l’instant. «On dialogue avec les cliniques privées pour répartir la charge des autres patients», ajoute Bertrand Levrat. Le personnel, dont il relève «l’extraordinaire engagement», est mobilisé: vacances supprimées jusqu’à fin avril, réunions et voyages annulés ou limités, augmentation des temps partiels, appel en renfort de jeunes préretraités. Les visites sont fortement déconseillées. Sophie Davaris

Collaboration: Laurence Bézaguet et Fedele Mendicino