Élections fédérales: vers une participation à 38%

La participation aux élections fédérales s’annonce modeste. Entre 1999 et 2015, l’engagement des citoyens avait augmenté, avec un pic à 47% en 2007. Mais avec une projection à 38%, on retrouve les basses eaux de 2015. Mercredi soir, la participation atteignait 25,4%, 68 400 citoyens avaient fait leur devoir.

Le faible score genevois, s’il se vérifiait dimanche, contrasterait avec la tendance globale.

Selon une étude de l’ATS publiée mercredi, «les Suisses étaient plus nombreux à voter de façon anticipée dans trois cantons romands et dans les villes principales de Zurich et Berne».

Depuis 1995, la participation finale n’a fait qu’augmenter, notait l’agence. À Zurich, 28,8% des électeurs avaient déjà voté mardi midi, contre 25,5% au même moment il y a quatre ans. À Berne, 28% des électeurs s’étaient prononcés, contre 23,5% en 2015. Dans la ville de Zofingue, considérée comme incarnant la moyenne suisse pour le nombre de voix, le taux de participation est actuellement supérieur de cinq points par rapport à 2015.

Même scénario dans le canton de Vaud, en hausse de deux à trois points. Mais dans le Jura, comme à Genève, les chiffres sont moins bons.

Pourquoi? Hypothèses: les affaires qui ont frappé le Canton et la Ville de Genève ont détourné les citoyens des urnes. Autre élément, les mobilisations féministes et sur le climat de l’année écoulée, particulièrement fortes dans le canton, ne débouchent pas sur le terrain institutionnel.

Globalement en Suisse, explique l’ATS, «le taux de participation aux élections fédérales augmente progressivement depuis 1995 (42,2%)», selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique. En 2015, 48,5% des Suisses ont rempli leur devoir de citoyens. Mais le cap des 50% n’a plus été franchi depuis 1975. Dans les cantons romands, la participation dépassait la barre des 50% il y a quatre ans dans deux cantons: le Jura (54,3%) et le Valais (59,8%).