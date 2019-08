Elections fédérales: Eric Stauffer sera candidat à Genève

Cette fois, c'est fait. L'ancien député et conseiller administratif d'Onex, Eric Stauffer, revient en politique, et à Genève! Après un mini-galop d'essai avec le PDC en Valais ce printemps, l'ancien patron du MCG vient de trouver asile sur une liste alliée au Parti bourgeois démocrate (PBD) pour les élections fédérales de cet automne. Apparentée et sous-apparentée avec celle présentée par ce parti, la liste Stauffer comportera deux noms: le sien et celui de l'ancien député et conseiller municipal, Pascal Spuhler. Mais pourquoi ce retour? Interview.

Eric Stauffer, vous revenez en politique. Pourquoi ce retour?

Ce printemps, j'avais eu des contacts en Valais avec le PBD qui souhaitait que je lance une liste. J'y ai renoncé, les conditions n'étant pas réunies. Mais en parallèle, à Genève, un comité de soutien s'est constitué pour me demander de reprendre le MCG. Il se faisait fort de déposer une liste autonome aux élections nationales. Je l'ai écouté, mais je n'étais pas convaincu: le MCG l'a bien vu à ses début, lors du mandat de Mauro Poggia, il est difficile de peser à Berne quand on n'est qu'un parti cantonal. Pour participer aux commissions, il faut absolument être accepté par un grand groupe. Alors j'ai eu l'idée de mêler les deux éléments et de me lancer à Genève sur une liste alliée au PBD, baptisée «PBD/Parti citoyen démocrate Genève d'abord».

Mais désormais, vous êtes membre du PBD?

Oui, je suis membre du parti suisse, pas de sa section cantonale. Mon objectif genevois, c'est de reprendre le MCG, qui bat de l'aile et dont je garde pourtant la présidence d'honneur. Mon élection vise à créer un un électrochoc, à redonner vie au MCG, à faire revenir ceux qui sont partis! J'ajoute que je ne vise pas du tout la présidence du MCG.

Vous croyez vraiment que votre ancien parti va accueillir vos projets les bras ouverts?

On verra bien... La clé, c'est l'élection nationale. Si je prends un siège - ce qui n'est pas évident, mais pas impossible - les discussions s'ouvriront.

Si vous êtes élu en faisant sauter le conseiller national MCG, Roger Golay, vous ne craignez pas de compliquer l'équation?

Encore une fois, on verra: le siège du MCG n'est pas le seul dans la balance... Genève dispose désormais d'un siège de plus qu'avant, soit douze au total au lieu de onze. Ma candidature est aussi un clin d'oeil en direction des électeurs UDC dont les représentants font n'importe quoi sur les primes maladie, alors qu'elles pèsent si lourdement sur les Genevois...

Quels dossiers souhaitez-vous défendre à Berne?

Il y a beaucoup à faire! Genève est contributeur à la péréquation fédérale à un niveau élevé alors que les dépenses induites par les frontaliers ne sont pas totalement prises en compte dans les calculs. Par ailleurs, pour calculer la péréquation, Berne prend la masse salariale genevoise, y compris celle versée aux frontaliers et la divise par le nombre de travailleurs sans prendre en compte cette fois les travailleurs frontaliers, ce qui fait exploser la facture. Mais nos élus à Berne s'en moquent! Il faut aussi obtenir plus pour le financement de nos infrastructures, notamment de la mobilité, qui sont sous pression. Enfin, les primes maladie sont un énorme enjeu. Mauro Poggia a besoin d'un sérieux coup de main pour faire bouger les choses...

Vous avez tenté votre retour en politique genevoise en juin 2018, sans succès. Vous pensez vraiment avoir plus des chances en automne?

Ce sera difficile d'être élu, je ne le cache pas; c'est pour cela que j'ai besoin des Genevois. Mais ce ne sera pas difficile d'être plus mobilisateur et plus efficace durant la campagne que le MCG version 2019, qui vient de s'apparenter du bout des lèvres avec l'UDC avec lequel il ne s'entend pas du tout.

Vous habitez aujourd'hui en Valais. Si vous êtes élu, reviendrez-vous habiter à Genève?

La loi m'autorise à être candidat à Genève tout en habitant le Valais. D'ailleurs, la fille de Christoph Blocher est élue de Zurich tout en habitant Berne. Mais en cas d'élection, je m'engage à revenir dans les douze mois.