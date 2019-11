Édition de référence pour Les Automnales

Oui, d’accord, il ne faut jamais vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Mais quand ce même ours est en peluche polaire, à l’image du spécimen tout blanc, debout sur ses pattes arrière, saluant depuis vendredi dernier les visiteurs qui se rendent aux Automnales, on se dit que l’on peut y aller. Les chiffres de fréquentation de ce premier week-end à Palexpo confirment en effet la popularité grandissante de la manifestation.

«Dimanche soir, nous comptions 9000 personnes de plus» Maud Couturier, Responsable médias de Palexpo

Les salons parallèles, partageant ensemble le même goût du grand air, ont fait le plein: près de 32 000 personnes pour celui de la montagne et son voisin nautique. La veille, plus de 500 coureurs à pied s’étaient relayés au départ de la Halle 5, pour avaler en bande les 10 km de Palexpo.

Du jamais-vu

Le Salon du mariage a, lui aussi, cartonné. Mais le chiffre le plus révélateur, on le doit à Maud Couturier, la responsable médias de Palexpo, croisée lundi après-midi au pied d’un olivier, sur le site de l’invité d’honneur, le département du Var. «Dimanche soir, nous comptabilisions 9000 personnes de plus», une hausse jamais enregistrée jusqu’ici, de mémoire d’organisateur. Mais également d’exposants.

Ils ont la mine réjouie et fatiguée à la fois au moment d’attaquer la semaine la plus longue de leur saison. C’est bon signe. Les râleurs professionnels, à l’humeur foraine, se taisent. La tranche dominicale a mis tout le monde d’accord. «Je suis dans le métier depuis trente-cinq ans, je connais les foires, celles qui marchent, celles qui disparaissent, mais je n’avais jamais vu défiler autant de monde en une demi-journée», déclare Giani le Niçois, le roi de la batterie de cuisine «pour la vie», démonstrateur d’élite, double médaillé d’or dans sa catégorie.

La voyance dans la nuit

De 11 h à 19 h, il aura fait sauter la crêpe antillaise, en maniant la poêle immaculée comme son confrère Wilfrid l’éplucheur à double lame. Les deux meilleurs bonimenteurs des Automnales ont bossé comme des fous pendant que le Seigneur se reposait. Ils ne sont pas les seuls. Les douze alcôves du Salon de la voyance étaient occupées sans discontinuer jusqu’à la nuit. On faisait la queue sur le seuil des arts divinatoires. Lundi, on continue à venir consulter les maîtres du pendule, de la cartomancie et des tarots – 120 francs la séance d’une heure – mais c’est moins la bousculade pour entrer en contact avec les défunts et les anges. Partout ailleurs, les allées se remplissent à mesure que l’on avance dans l’après-midi.

La gratuité des entrées jusqu’au milieu de la semaine, afin de réveiller le visitorat somnolant des journées plus faibles, produit incontestablement ses effets. Les gens sont bien là, le bouche-à-oreille remplit les bus, on privilégie les transports publics pour s’épargner le ticket douloureux du parking et les bouchons qui vont avec.

Des réserves de guerre

Les bouchons, toujours les mêmes, sont sur l’autoroute à trois voies du stock armé. Lundi, des milliers de personnes font des réserves de guerre en prévision du prochain conflit mondial. À midi, elles sont, au jugé, 200 à s’acheter du matériel dégriffé en tenue d’assaut, des bottes, des chaussettes, sans compter le fameux chocolat Stella, la ration de secours du soldat suisse. À 16 h , elles sont deux fois plus, des jeunes, des vieux, des cadres supérieurs sortant du travail en cravate.

Le succès de Fritz Dick est inouï. Le Grand Théâtre devrait s’attacher ses services. Il n’aurait plus de souci de trésorerie et pourrait s’offrir à Noël les opéras les plus chers du répertoire. De surcroît, dans une scénographie contemporaine qui, visiblement, plaît beaucoup.