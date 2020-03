Écoles privées genevoises sur le pied de guerre

L’Italie, le pays européen le plus touché par le coronavirus, a étendu ses mesures d’isolement à l’entier du territoire et fermé ses écoles jusqu’en avril au moins. D’autres pays font de même – c’est le cas de la France dans deux départements.

En Suisse, où l’épidémie ne connaît pas la même étendue pour le moment, une institution privée à Aubonne a décidé de fermer ses portes lundi après qu’un enseignant ait été testé positif au Covid-19. Cela alors que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne préconise rien de tel. À Genève, les écoles sont pourtant sur le qui-vive. Même si une fermeture n’est pas à l’ordre du jour, elles anticipent.

Les écoles privées interrogées assènent le même mantra: «En cas de fermeture, on est prêt.» Plusieurs disent conduire leurs actions sur la base d’une «matrice de réponse». Autrement dit un formulaire qui les aide à faire les bons choix lorsqu’il faut décider qui peut entrer sur le campus, comment réagir si un enfant présente des symptômes ou si un cas est avéré, en fonction des degrés de l’épidémie. La plupart des établissements privés ont par ailleurs créé une cellule de crise et tiennent informés les parents.

Si ces écoles venaient à fermer demain, comment assureraient-elles les cours? Des horaires spécifiques pour un enseignement en ligne ont été créés; c’est notamment le cas à l’école Moser. Basculer vers le virtuel est facilité par l’expérience de ces écoles dans le domaine, elles qui pratiquent depuis plusieurs années l’enseignement en ligne. Il est déjà possible pour les enseignants et les élèves d’interagir à distance, de partager des contenus sur des plates-formes dédiées, de confier des devoirs, de donner un cours par vidéoconférence, de poser des questions via un chat.

De nouveaux contenus pédagogiques, ainsi que des cours, ont été ajoutés ces dernières semaines en prévision d’un basculement total vers le virtuel. «Nous avons ajouté des vidéos, des exercices interactifs, des fichiers à imprimer, rapporte Françoise Herry, directrice de la qualité pédagogique à Florimont. Nous menons des tests depuis deux semaines, cela a permis d’affiner les contenus.» Par ailleurs, les enseignants ont reçu des formations complémentaires.

Livrés à eux-mêmes?

Pour bénéficier de cet enseignement à distance, il faut un équipement adéquat. L’exigence ne semble pas être un souci. «Notre public est plutôt bien équipé en général, relève Françoise Herry. Mais si besoin, nous prêterons du matériel.» À Moser, la question est réglée, on équipe depuis 2014 les élèves en iPad.

Va pour l’équipement. Encore faut-il que les élèves, livrés à eux-mêmes, veuillent bien étudier… «Nous ne pouvons pas les surveiller, c’est clair, reconnaît Michael Kewley, directeur marketing de l’École internationale de Genève. Mais nous ferons l’appel à chaque cours virtuel.» Et d’ajouter: «Si l’État demande la fermeture des écoles, j’imagine qu’il donnera aussi aux parents le droit de rester à la maison pour prendre en charge les enfants, et que des aménagements dans les entreprises seront exigés.»

Les écoles pourraient-elles fermer de leur propre chef? «Il est compliqué de savoir quelles circonstances peuvent justifier une telle décision, répond Alain Moser, directeur de l’école éponyme. Renvoyer les enfants chez eux est loin d’être anodin. Alors pour l’instant, il faut garder la raison et suivre les recommandations fédérales et cantonales, avec lesquelles nous sommes en contact.» Michael Kewley rapporte que des parents inquiets ont même demandé de fermer l’École internationale… «Mais c’est aux autorités de santé publique de prendre cette décision.» Sean Power, directeur de Florimont, abonde: «Une fermeture sera décidée en consultation avec celles-ci. Il serait inopportun de prendre cette initiative seuls.»

Plate-forme en ligne

Du côté du public, comment gère-t-on la menace de l’épidémie? Le Département de l’instruction publique (DIP) indique qu’une cellule de coordination a été mise en place pour suivre l’évolution de la situation et anticiper les différents scénarios, avec le médecin cantonal.

Le DIP a tout de même ajouté quelques restrictions aux règles de l’OFSP. Parfois avec un manque de coordination, comme mardi, lorsqu’un service a envoyé aux écoles une directive annonçant que «tout rassemblement d’élèves, hormis les cours, doit désormais être annulé». Le message a été ensuite été rectifié: les rassemblements restent possibles mais à condition de connaître tous les participants. «Il faut que les élèves et leurs contacts soient traçables», précise Pierre-Antoine Preti, porte-parole du DIP. Amener ses élèves au théâtre dans un public composé d’inconnus est donc déconseillé. Par principe de précaution, de nombreuses sorties ont déjà été annulées. D’autres événements sont en revanche adaptés, dont les inscriptions pour la rentrée: «Nous allons réfléchir à aménager les espaces pour éviter de trop grandes concentrations.»

Si l’école publique devait fermer, que prévoit-on pour assurer l’enseignement? Réponse du DIP: «Pour les écoles du degré secondaire, il existe un service de messagerie et d’outils collaboratifs: L’École en ligne. À partir du moment où les élèves ont lancé le système, il peut être mis en œuvre pour du travail à distance. Il pourrait donc permettre de garder un lien entre l’école et la maison.» Sans plus de détails, il renvoie au site internet de cet «ensemble d’applications pédagogiques en ligne» dédié aux enseignants et aux élèves.

Pas des lieux «à risques»

Du côté du Canton, on répète que les écoles ne sont pas considérées comme des lieux à risques. Et que leur population jeune ne fait pas partie des groupes identifiés comme vulnérables – à moins de souffrir de pathologies particulières. À partir de quel seuil une fermeture pourrait être ordonnée? «Il n’y a pas de seuil mais nous suivons attentivement la situation dans les établissements, répond Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. Quand il y a des cas dans les écoles – et il y a en a déjà – des procédures de quarantaine sont coordonnées avec le DIP et les parents.»