Duel en justice entre Maudet et Tamedia

Une salle d'audience lambrissée, une poignée de journalistes et d'observateurs, un conseiller d'État et un éditeur. C'est le décor offert ce matin au Palais de justice, où se jugeait une affaire de presse. Une audience expresse, levée par le juge après une brève plaidoirie des parties. Puis, l'affaire étant gardée à juger, chacun est parti de son côté.

Tout part d'un article paru dans le «Tages-Anzeiger» en novembre. Son titre? «La critique de Maudet doit se taire». Le journal alémanique, qui appartient au même groupe de presse que la «Tribune de Genève», s'interroge sur la disparition à l'antenne d'une enquêtrice de la RTS ayant selon le journaliste «eu le courage de bousculer le Conseiller d'État Pierre Maudet avec ses recherches obstinées». Dans le même article, il évoque des démarches auprès de la radio de la part du conseiller d'État et de certains de ses partisans, suite à des enquêtes. Plus largement, il fait part de l'impact des pressions extérieures sur l'ambiance au sein de la rédaction et l'envie de poursuivre d'éventuelles recherches délicates dans ce contexte.

C'en est trop pour le conseiller d'État, qui réclame un droit de réponse. Il nie toute pression. S'il admet avoir eu des contacts avec la direction de la RTS, c'est que la journaliste responsable des sujets le concernant n'avait «pas fait vérifier des informations auprès de moi avant de les rendre publiques (...) ce qui est pourtant prescrit par les règles déontologiques applicables lors de reproches graves». Il relève que le «Tages-Anzeiger» ne lui a pas non plus donné la parole lors de la publication de l'article.

Un long bras de fer débute au sujet d'un droit de réponse. Selon l'avocat de Tamedia, Kevin Guillet, le journal estime le texte proposé impubliable pour une longue série de raisons légales: trop long, pas assez factuel, violation de la personnalité de tiers, etc. Il propose de le transformer en courrier des lecteurs et suggère encore une autre option: une interview de l'élu avec possibilité d'en publier une autre de la journaliste de la RTS mise en cause. C'est l'échec.

Durant l'audience, chacun répète ses arguments. «Il ne s’agit pas du procès de l’affaire Maudet. Les conditions d’un droit de réponse ne sont pas remplies», explique l'avocat de Tamedia. Pour celui de Pierre Maudet, Me Laurent Fischer, le refus de Tamedia est «la preuve d'un formalisme excessif, voire d'une mauvaise foi crasse, alors que le public a compris que le magistrat avait exercé des pressions sur la RTS. C'est erroné, comme cela a été reconnu par sa direction. Il a exigé au contraire d'être traité comme n'importe qui. L'article présente donc de lui une image défavorable.» En fin de plaidoirie, l'avocat dessine une solution pour résoudre la crise. Si la position de Pierre Maudet était retenue par le juge, il propose qu'un texte amendé, adapté aux règles usuelles, soit publié.

Des questions des parties? Pas de questions. L'audience est close. Le verdict est attendu pour les semaines à venir.

(TDG)