Du yoga en ligne pour oublier le coronavirus

Faire du sport, c’est toujours efficace pour se défouler un bon coup. En ces temps de pandémie, c’est encore plus salutaire pour évacuer le stress et les autres tensions dues aux restrictions de liberté. Pour renforcer aussi son système immunitaire. Il n’y a qu’à voir d’ailleurs tous ceux qui marchent, courent ou pédalent aux quatre coins du canton actuellement. D’autres se jettent sur les tables de ping-pong et les fitness en plein air. D’autres encore se sont installés en altitude pour faire de la peau de phoque…

Des parents rivalisent quant à eux d’ingéniosité pour fatiguer leurs enfants. Les plus créatifs organisent même des sortes de Parcours Vita dans leur appartement, entre deux révisions scolaires. Bon, tout le monde ne dispose pas d’un espace suffisant pour ce type d’activité. Mais les possibilités de faire de l’exercice, tout en étant confiné, ne manquent pas.

Dans ma salle à manger

Je viens ainsi de vivre ma première expérience de yoga à distance, confortablement installée dans ma salle à manger, les yeux rivés sur mes tableaux. Jouissif! Et je compte bien répéter l’expérience, tant ce moment sportif et méditatif m’a requinquée.

«C’est une grande joie de vous retrouver demain online pour pratiquer à nouveau ensemble», nous avait encouragés Olga, une enseignante expérimentée de Yoga 7. Lorsque cette école a fermé à cause de la crise sanitaire, celle-ci a tout de suite pensé qu’il fallait mettre en place des cours à distance pour aider les élèves à mieux supporter le confinement, à préserver non seulement leur santé physique, mais également leur équilibre psychique. «De même, pendant une période d’isolement, il est très important de pouvoir maintenir la proximité sociale, souligne Olga. Pratiquer le yoga ensemble est un des moyens qui peut contribuer au sentiment d’être connectés les uns aux autres.»

Excités comme des puces

Il n’en demeure pas moins que pour cette pédagogue, comme sans doute pour la plupart d’entre nous, cette leçon s’annonçait insolite. «Rien que d’imaginer donner un cours via un écran me rendait nerveuse. Cette situation m’a clairement fait sortir de ma zone de confort, ne cache pas Olga. Cependant, le désir d’être disponible pour ceux qui aiment le yoga et qui sont habitués à pratiquer avec moi était plus fort que l’inquiétude de ne pas maîtriser la logistique.»

Le jour J est arrivé. «C’est la première fois que je vais donner un cours sous forme online et je me réjouis de partager cette aventure avec vous», annonce Olga.

Excités comme des puces, tous les participants sont installés sur leur tapis à 11h tapantes. On est heureux de se voir, de découvrir soudain un bout d’intérieur de ceux avec qui on ne partage d’habitude qu’une heure de détente sous les combles d’un immeuble du Cours de Rive. Bien souvent à l’heure de la pause déjeuner, avant de vite repartir travailler.

Après s’être rapidement fait quelques petits signes amicaux, chacun s’assied en tailleur. Et c’est parti pour quarante-cinq minutes de concentration. «Respirez, inspirez, puis inspiration, double expiration», nous guide la douce mais volontaire Olga.

Silence régénérateur

Puis place à des assouplissements et autres torsions qui vous remettent tout le squelette en place, quelques chiens tête en bas et le silence. Que c’est bon! Comme pour chaque cours de yoga, je ne vois pas le temps passer. Je suis concentrée sur mon écran. Je ne détourne mon regard de ma professeure virtuelle que pour plonger de brefs instants dans une baie vitrée donnant sur des arbres.

Et c’est déjà l’heure de la détente finale, du relâchement total avant de retrouver ma famille et notre confinement groupé. Je profite encore un peu de ce silence régénérateur en entendant juste le chant de quelques oiseaux. «J’aborde le monde avec courage et sérénité», conclut Olga. Une dernière prière en forme d’au revoir tous ensemble. Puis dans un grand sourire, notre professeure se déclare heureuse d’avoir partagé ce bon moment avec nous. Notre écran noircit. C’est fini.

«Vibrer avec les autres»

Contactée l’après-midi, Wedad, une fidèle pratiquante, a apprécié, elle aussi, ce cours inédit: «Il m’a fait le plus grand bien, tant sur le plan de la détente physique et mentale que par la possibilité de communiquer et de vibrer avec les autres pratiquants. En plus, c’était bien sympathique de pénétrer dans certains intérieurs des personnes qui se sont présentées.»

Elle remercie Olga et tous les enseignants de Yoga 7: «J’ai vécu un moment privilégié. Notre vulnérabilité commune, rehaussée par cette crise que nous vivons, incite à la bienveillance et à la solidarité et c’est, entre autres, par le biais de ce genre d’initiatives que nous pouvons y accéder.»

Transpirer pour aider les clubs de sport et garder la forme

Yoga, crossfit, pole dance, stretching, fitness, relaxation… L’épidémie de coronavirus et la situation de semi-confinement ont mis au tapis de nombreux clubs et écoles de sport à Genève. Mais plusieurs de ces indépendants sont parvenus à mettre en place des solutions de secours pour permettre à leurs abonnés de continuer à pratiquer chez eux, tout en maintenant une petite rentrée d’argent pour survivre.

Le sportif peut désormais suivre sa leçon sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Mais les prix, l’accessibilité et les supports varient. So Happy, studio qui propose notamment du yoga, a suspendu les cours collectifs avant l’interdiction fédérale. «Quelques jours plus tard, nous avons proposé des cours online afin que les élèves confinés puissent garder une activité physique et se relaxer, ainsi que pour permettre à nos professeurs, tous indépendants, de poursuivre leur activité professionnelle», nous dit Sophie D’Hooghe, cofondatrice.

Des écoles de danse ont également fait ce pari. «Certains élèves se retrouvent confinés, seuls. Voir des visages connus et continuer à pratiquer sa passion dans une période comme celle-ci, c’est vraiment très important, explique Marie-Caroline Piotton, directrice d’Aerial Dance, à la Praille. Certains nous ont dit qu’ils attendent nos cours comme LE moment de leur journée.»

Outre le côté financier et sportif, les clubs mettent en effet en avant le lien social. «Je pousse les gens à bouger chez eux, mais aussi à garder un contact avec une communauté, explique Florian Nicollier, directeur du club de crossfit Le Rouge, aux Eaux-Vives. Un rendez-vous en ligne, c’est voir et entendre les autres, c’est vivre un instant avec des amis, avoir une interaction sociale! C’est aussi se préparer pour ce rendez-vous, se mettre en tenue, ranger un peu son salon, préparer du petit matériel…»

Certains cours se donnent sur Facebook Live, sur les sites des studios, d’autres sur YouTube. Mais c’est la plateforme Zoom qui semble offrir le plus d’interactivité, puisqu’elle permet aux professeurs de voir et de corriger leurs élèves si besoin. Ceux-ci peuvent aussi s’inscrire sous un pseudo s’ils le désirent. Certains clubs proposent leurs leçons habituelles, d’autres de petits challenges spécifiques (poses de yoga, abdominaux, etc.). Le prix, lui, varie mais est généralement moins cher qu’en temps normal. D’une totale gratuité, d’une donation ou fixe, souvent autour de 10 ou 15 francs. Ici, le participant s’entraîne en effet avec son propre matériel et n’a pas accès aux commodités des studios.

Ce nouveau format, adopté par de plus en plus de studios et de clubs, voire de fitness (Activ Fitness a mis plus de 1000 cours en ligne), demande aux professeurs de s’adapter. «Nous n’avons pas la même interaction avec nos élèves et nous devons mettre l’aspect sécurité en avant; nous ne sommes pas là physiquement pour assurer ou corriger, poursuit Marie-Caroline Piotton. Les seules corrections que nous pouvons apporter sont visuelles, selon l’image que nous avons de nos élèves.»

Il faut aussi que le cours soit faisable à la maison. «C’est n’est pas simple d’adapter tous les exercices au salon de Monsieur et Madame Tout-le-monde, ni de donner les cours dans son propre salon avec enfants, chat, petit matériel…» complète Florian Nicollier.

Alors, la méthode permet-elle aux clubs de s’y retrouver? Pas forcément. Les charges de loyer, en fonction de la durée du confinement, restent très difficiles à supporter, nous assurent différents interlocuteurs. Pour le prof de crossfit, «clairement, en fonction de l’évolution et de la durée de fermeture, nous allons vers des difficultés qui pourraient même mettre en péril notre entreprise».

