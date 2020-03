Du sang neuf à l'assaut de l'Exécutif à Veyrier

L’équilibre politique que connaît Veyrier ne sera sans doute pas bousculé à l’Exécutif après les élections municipales de ce printemps, mais le jeu semble relativement plus ouvert au niveau du Conseil municipal.

Entre le départ de Marlyse Rostan (PLR) et Raymond Gavillet (PDC) et la candidature de l’éducatrice Aline Tagliabue (Veyrier Ensemble), qui n’est entrée en fonction que l’été dernier après une élection tacite pour remplacer Sophie Luthi, la mairie de la commune au pied du Salève devrait se remplir de nouveaux visages. L’élue de Veyrier Ensemble (mouvement composé d’anciens radicaux) fait liste commune avec le candidat PLR Christian Robert, conseiller municipal depuis 2011, par ailleurs pharmacien cantonal, et le candidat PDC Jean-Marie Martin, actif dans le milieu bancaire et actuellement président du Conseil municipal, qu’il a intégré en 2015. L’avocat PLR Serge Patek, candidat malheureux en 2015, ne retente pas l’expérience et prépare ses adieux.

Seul contre trois

La surprise vient du soliste Jean-Jacques Imberti, issu des rangs de Veyrier Ensemble, qui se présente comme «indépendant à droite». «J’avais prévenu que si Veyrier Ensemble ne partait pas seul sur sa propre liste je me présenterais en candidat libre, indique le fermier de 55 ans. Il faut savoir où l’on va sans avoir besoin des autres.» Sans lui, les Veyrites n’auraient pas pu voter, car le nombre de sièges aurait alors été égal au nombre de candidats.

Des Verts sur le retour

Au niveau du Conseil municipal, ces trois formations auront peut-être plus de mal à garder complètement le cap si l’effet vert prend les électeurs: d’une part, non représentés lors de cette législature, les Vert’libéraux lancent leur liste menée par une ancienne élue PDC, Marielena Gotraut. Et d’autre part, les Verts s’associent aux socialistes pour tenter de revenir aux affaires après cinq ans d’absence. Enfin, toujours nulle trace de l’UDC ni du MCG sur l’échiquier potentiel.

La mobilité reste à plusieurs titres au cœur des enjeux pour la commune entonnoir, notamment de par le refus du projet de liaisons routières de Genève-Sud L1 et L2 par le Grand Conseil, ou encore à en croire les revendications sur le tracé et la fréquence de lignes de bus qui mènent au centre-ville.

Les finances doivent aussi être redressées: Veyrier ayant voté un budget déficitaire ces deux dernières années, le spectre d’une hausse d’impôts se rapproche. «Nous avons beaucoup travaillé pour réduire les charges, estime Christian Robert, mais il faudra aussi voir comment augmenter les entrées si nécessaire.» En effet, les comptes 2019 ne seront disponibles qu’au printemps et constitueront un bon indicateur de l’étendue des dégâts… ou pas.

Du point de vue de l’aménagement du territoire, la densification de la zone villas (qui représente quelque 80% du périmètre total) reste une préoccupation malgré le moratoire décrété par l’État. Et le projet des Grands Esserts et ses 1200 logements attendent des issues judiciaires, même si une première autorisation date de décembre.