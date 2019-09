Du rififi demeure autour du barreau routier de Montfleury

Tout n’est pas aplani sur le tracé du futur barreau routier de Montfleury. Alors que le Grand Conseil est prêt, au vu de la large majorité qui s’est manifestée en commission, à donner son blanc-seing à cet ouvrage qui doit relier l’autoroute de contournement à la zone industrielle de Meyrin et Satigny, des oppositions locales demeurent. Verniolane et députée suppléante au Grand Conseil, Christina Meissner tire la sonnette d’alarme: «Il reste des points en suspens, sans lien avec projet de loi soumis au Parlement, mais connexes à l’infrastructure routière, signale la démocrate-chrétienne. Ils représentent pour le projet des risques non négligeables qui devraient inciter les acteurs impliqués à faire des efforts!»

Pour l’élue, «le blocage est garanti» si une solution n’est pas trouvée pour les jardins familiaux de Montfleury. Ceux-ci, en marge du projet routier qui rogne leur emplacement actuel, sont appelés à faire place nette et à se délocaliser sur des parcelles plus proches du secteur habité de Crotte-au-Loup. Selon le Département du territoire, ce déménagement doit notamment «proposer une lecture plus claire entre espace rural et urbain» et, à terme, permet de gagner de précieuses surfaces d’assolement que le canton est tenu par Berne de préserver.

Des jardiniers déracinés

Outre le fait que les motifs de la délocalisation paraissent obscurs aux jardiniers, ceux-ci s’étonnent que rien ne soit prévu pour les dédommager. «Il ne nous est pas proposé de déplacer les 170 chalets avec appentis pour les outils et pergolas, Saskia Duarte, vice-présidente. Pas un franc n’est prévu pour déplacer ce qui peut l’être ou rebâtir ces équipements. On parle de gens modestes et d’investissements élevés. Dans mon cas, il s’agit d’environ 12 000 fr. »

De son côté, le département signale que des rencontres ont eu lieu avec les représentants des jardins familiaux. «Les discussions ne sont pas closes», précise Pauline de Salis, porte-parole.

Un loyer qui hérisse le poil

Le projet routier se couple avec une vaste entreprise de densification de la zone industrielle. L’association SOS Chats, actuellement logée à l’ouest de la route de Meyrin, en fera les frais. En 2022, elle devra s’établir non loin du futur barreau routier. Pourquoi? Le secteur où elle se trouve actuellement doit faire l’objet, selon le département, d’une «densification alliant industrie et services dans une logique de mixité et d’écologie industrielle». Et qui ne semble pas admettre de dimension féline.