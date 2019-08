Dramatique accident lors d’une descente du Rhône

Cinq personnes pour trois embarcations, attachées l’une à l’autre. Deux bateaux gonflables et une planche, de type paddle, dérivent au fil du Rhône en milieu d’après-midi, après s’être mis à l’eau le long de la rampe du quai du Seujet. Scène ordinaire de descente du fleuve, dans un courant relativement soutenu. Les deux enfants, de 6 et 12 ans, portent des gilets de sauvetage; les adultes n’en ont pas.

Au moment où le groupe s’apprête à passer sous le pont Butin, la tête de convoi fluvial vient heurter la pile centrale de l’ouvrage. Les différents éléments se désolidarisent, les structures gonflabes d’un côté, le paddle de l’autre, le tout retenu par une sangle mise en tension.

Une femme est alors projetée dans l’eau; sa cheville, qui est restée enserrée au «leash» (l’attache de la planche), est maintenue en surface, quand le corps, lui, est complètement immergé. Point fixe à fleur de courant: il faudra du temps pour sortir la victime de sa position.

Les appels au secours finissent par être entendus. Des gens viennent en aide, notamment un autre adepte du paddle, prêtant main forte pour ramener les naufragés jusqu’à la rive droite et entamer une réanimation. Les secouristes, alertés peu après 15h ce samedi, arrivent par le fleuve et la route. Des patrouilles de police, la brigade de la navigation, une douzaine de pompiers et trois véhicules d’intervention.

«Le point de jonction est fixé à la hauteur du chemin qui remonte en direction du parc John Branchu à Vernier», indique l’officier de direction du SIS, le capitaine Jaques. Mais c’est par l’eau, pour gagner du temps, que la malheureuse est «transportée sur le navire de la brigade de la navigation jusqu’au quai des Péniches où l’attend une ambulance», ajoute l’officier de presse de la police genevoise, Jean-Philippe Brandt. Les autres membres du groupe sont à leur tour pris en charge par les bateliers du SIS et ramenés à terre où leurs proches, qui ont été avertis, les accueillent.