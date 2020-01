Douze palaces genevois veulent séduire les Chinois

Les douze directeurs généraux des palaces membres du Groupement des hôtels cinq étoiles de Genève sont en Chine jusqu’au 11 janvier. Ce voyage est destiné à attirer vers le canton la clientèle chinoise.

Ces touristes mais aussi hommes d’affaires ou participants à des congrès sont de plus en plus nombreux. «La délégation, accompagnée de la direction de Genève Tourisme ainsi que d’un représentant du secteur horloger, entamera sa tournée promotionnelle par Shanghaï, puis fera escale à Shenzhen, Chengdu et enfin Pékin, des marchés à fort potentiel pour Genève», précise le groupement dans un communiqué.

Ayant franchi en 2017 la barre du million de nuitées en Suisse, le tourisme en provenance de Chine représente un marché hautement prioritaire, indique ce groupement d’hôtels. À Genève, cette clientèle a progressé de 9,3% en un an, précisent encore ces hôteliers.

Entre 2010 et 2018, les nuitées de touristes provenant de Chine ont doublé, passant selon l’Office cantonal de la statistique de 48 000 à 97 000. Les touristes originaires de Corée du Sud ont connu une progression similaire.

En revanche, les Japonais, autre marché asiatique important, ont été moins nombreux à se déplacer à Genève: les nuitées ont fléchi, passant de 48 000 à 44 000 en 2018. Les représentants de ces hôtels se sont déjà rendus, ces dernières années, en Russie, au Brésil et en Amérique du Nord.