Double délit de fuite pour un seul et même individu

Dans la nuit de samedi à dimanche, un individu de moins de 30 ans force un barrage de police à Viry, sur le territoire français. Son véhicule est immatriculé en Suisse. La centrale 117 reçoit l’information et une diffusion est aussitôt transmise aux patrouilles opérant dans le secteur.

Le véhicule incriminé a été endommagé en franchissant le ralentisseur installé par les gendarmes français. Tout laisse à penser qu’il s’apprête à entrer en Suisse par la douane de Veyrie. C’est la cas. Il est repéré à la route du Pas-de-l’Echelle, mais parvient à se soustraire au contrôle en accélérant à nouveau et en s’engageant dans le village de Sierne. Peu après, le conducteur finit par s’immobiliser et invente une politesse de circonstance en expliquant aux policiers avoir agi ainsi «pour les laisser passer».

«Une forte odeur d’alcool émane de l’habitacle», précise le communiqué de la police genevoise. La fouille permet de découvrir des résidus de cocaïne et deux grammes de marijuana. A l’issue de son audition, le prévenu, né en 1991, originaire d’Espagne et domicilié à Genève, reconnaît avoir conduit sous l’emprise d’alcool et de stupéfiants, mais nie en revanche s’être soustrait aux deux contrôles de police durant la même nuit.