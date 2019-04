Donner vie à un objet inanimé, c’est un métier

Les alignées de statuettes inertes dans des vitrines poussiéreuses, c’est du passé. Aujourd’hui les musées rivalisent de créativité pour présenter leurs collections et flatter l’œil du visiteur, tout en servant bien sûr un propos. Veiller à l’harmonie de cette symphonie d’objets porte un nom: scénographe d’exposition. Une profession à découvrir lors des Journées européennes des métiers d’art (JEMA), qui se tiennent à Genève les 5, 6 et 7 avril.

Cette année, les projecteurs sont braqués sur la Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême-Orient et sur sa scénographe, Nicole Gérard. Elle met la dernière main à l’exposition «Asia Chic» qui montre l’influence des tissus chinois et japonais sur la mode des années 30 en Europe, visible sur les affiches de cette époque.

Le compte à rebours s’est enclenché: vernissage mardi 9 à 18 heures. «Tout doit être prêt, il ne faut pas traîner, mais ça se passe bien», commente-t-elle, repérant tout à coup une épingle égarée dans une vitrine. «Lors de l’exposition sur Alfred Baur, le fondateur de notre institution, en 2015, un mètre ruban bleu pétant avait été oublié sur la cheminée… Heureusement, personne ne s’est aperçu de rien!»

«Je ne vois que de belles choses!»

À la Fondation Baur, Nicole Gérard est la seule scénographe, à 60%, et depuis dix-huit ans: «Cette fois, ça y est, je suis la plus ancienne employée du musée. Mes collègues vont bientôt me mettre dans une vitrine!» s’esclaffe cette femme qui adore son métier et connaît sa chance: «Je ne vois que des belles choses à longueur d’année, c’est magnifique!»

Cela n’a pas toujours été le cas. Native de Vevey, Nicole Gérard y suit une formation de décoratrice étalagiste. «Aujourd’hui cela s’appelle pompeusement «polydesigner 3D», mais le métier est le même: arranger des vitrines de vente», résume-t-elle avec son franc-parler. «On apprenait à faire un peu de tout de nos mains, scier, coller, visser, et aussi à dessiner des plans, exécuter des maquettes.»

«Ne touchez à rien!»

Certains jeunes diplômés se font embaucher au Grand-Théâtre ou dans un musée, d’autres à la télévision. Pour Nicole, son premier employeur est une chaîne de magasins de vêtements implantés dans toute la Suisse. Puis à Genève, elle travaille pour un grand magasin de confection. Mais le métier évolue et lui plaît de moins en moins. «Le magasin a fermé, cela a été ma chance!»

Elle postule au musée Baur, où le directeur cherche une décoratrice, et emporte le morceau. Nicole Gérard se souvient: «Au début, j’étais employée un jour et demi par semaine; un jour pour nettoyer les vitrines, une demi-journée pour monter de petites expositions au sous-sol, une par salle. C’était très statique. Monsieur Dunand, notre directeur, aimait répéter: «Ne touchez à rien dans ce musée, il est parfait!»

Elle touche à tout

Nicole Gérard, au contraire, touche à tout et adore ça. Lors du montage d’une exposition temporaire, elle supervise le travail du menuisier et fabrique elle-même des socles, «donne parfois son avis à la commissaire de l’exposition sur la pertinence de telle ou telle association d’objets» et se rend «à l’occasion chez les collectionneurs choisir des pièces avec la conservatrice». Sa profession l’incite à développer de nouvelles compétences, en conservation des œuvres d’art notamment.

Débrouillardise et système D

Mais il existe bien sûr des contraintes. La topographie des lieux ne peut être modifiée; la couleur des murs des salles dévolues aux expositions temporaires ne peut être repeinte; les murs ne sauraient être percés. «J’ai déniché un adhésif mat que je colle sur et dans les vitrines pour en changer la teinte. Et je m’efforce chaque fois de réinventer l’espace», confie la scénographe, jonglant au quotidien entre débrouillardise et système D.

Puisqu’il s’agit ici d’exposer des affiches et des kimonos, Nicole Gérard joue avec les cadres noirs entourant les premières et plie sur des châssis similaires les précieux textiles ici et là. Ailleurs, elle suspend les longues tuniques japonaises sur des bâtons, afin de laisser la soie déployer toute sa munificence.

«J’aime prendre un objet en apparence banal et le rendre exceptionnel. Il existe des modes en scénographie: on scénarise aujourd’hui une exposition comme une scène de théâtre ou d’opéra», résume la scénographe épanouie, qui conclut: «Je m’éclate pas mal!»

Journées européennes des métiers d’art (JEMA) Les 5, 6 et 7 avril. Visite de la Fondation Baur – Musée des arts d’Extrême Orient, rue Munier-Romilly 8, avec Nicole Gérard, scénographe, dimanche 7 à 14 h 30 et 16 h, sur inscription. Programme complet des JEMA: https://metiersdart.ch/fr_CH/jema/programme/jema-2019-geneve (TDG)