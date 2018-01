Donald Trump, hué dans la rue, mais invité à Genève par Ivan Pictet

Et si, sur le chemin de retour de Davos, Donald Trump faisait un – léger – détour par Genève? Alors que près de 300 personnes issues de la mouvance de gauche se sont rassemblées ce mardi, place du Molard, contre la venue du président des États-Unis en Suisse, le banquier genevois Ivan Pictet estime au contraire qu’il est le bienvenu à Genève. Il vient de l’inviter aux bords du Léman, juste après son séjour à Davos, en principe prévu pour ce vendredi. En tant que président de la Fondation pour Genève, une institution privée chargée de promouvoir l’image du canton et de la Genève internationale, Ivan Pictet rappelle à Donald Trump le bref séjour genevois du président Xi Jinping, l’année dernière à la même époque, également dans le cadre de la participation de l’homme politique chinois au Forum de Davos. Le Genevois indique aussi qu’un autre président américain, Ronald Reagan, s’était déjà rendu sur les bords du Léman il y a plus de trente ans, pour y rencontrer le président russe Mikhaïl Gorbatchev. Au soir de la guerre froide, les deux hommes politiques s’étaient parlé au «Reposoir», propriété historique de la famille Pictet. Le président de la Fondation pour Genève ne nourrit pas le fol espoir de convaincre Donald Trump en dernière minute. Mais il a du moins saisi l’opportunité de l’inviter.

Dans sa lettre, Ivan Pictet se veut aussi rassurant quant à la sécurité, soulignant que Genève est la ville suisse la mieux protégée. Président du Conseil d’État, François Longchamp qualifie cette démarche «d’enthousiaste». «Dans le cas précis, ajoute le chef du gouvernement genevois, il serait très compliqué d’organiser un tel événement en si peu de temps. À titre de comparaison, il a fallu plusieurs mois de dialogue, en amont, avant la venue du président chinois Xi Jinping, l’an dernier à la même époque.»

Pour François Longchamp, toutes les puissances sont les bienvenues à Genève, et de manière générale tous les pays: «La Suisse, et Genève en particulier, défend une politique de relations multilatérales. Cela dit, je peux saluer cette initiative que je comprends comme une piqûre de rappel de l’existence de la Genève internationale.» Place du Molard, les personnes rassemblées au dernier moment par un collectif d’une quinzaine d’organisations et de syndicats ne partageaient pas ces vues.

Les orateurs ont dénoncé «le mépris de Donald Trump» pour les femmes et les pays africains, ainsi que sa désastreuse politique en matière d’environnement. «Il n’y a pas de planète B», pouvait-on lire sur une des pancartes portée par une militante. La réunion du WEF, considéré comme le porte-parole de la mondialisation, a aussi été critiquée. Des manifestations similaires ont notamment eu lieu à Lausanne et Zurich. (TDG)