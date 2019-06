Dix institutions sociales réunies sous le même toit

C’est une première. Dix institutions sociales genevoises partageront bientôt les mêmes locaux. Ce regroupement inédit est prévu entre la fin de 2020 et la mi-2021 dans deux bâtiments du futur Espace Tourbillon, dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates. Il doit permettre de réduire certains coûts et créer des synergies entre les organismes d’entraide. Sont concernés: la Croix-Rouge genevoise, Partage, le Centre social protestant, Clair Bois, Genèveroule, Trajets, Pro, la Fondation Ensemble, Pro Juventute et la Fondation immobilière pour le développement des entreprises sociales (Fides).

À l’origine de ce projet pilote se trouve la Fondation Wilsdorf. Historiquement, celle-ci a toujours soutenu les entreprises sociales du canton. Jusqu’à maintenant, elle se contentait de leur donner les moyens d’acquérir ou rénover certains biens pour leur permettre de déployer leurs activités. Un hasard de calendrier et une problématique de fond l’ont poussée à changer de stratégie. «En l’espace de peu de temps, nous avons été sollicités par plusieurs institutions qui cherchaient des fonds pour déménager ou transformer leurs locaux, explique Marc Maugué, secrétaire général de la fondation. Plutôt que de les aider séparément, nous avons eu l’idée d’acheter ces deux bâtiments et d’en faire un hôtel d’entreprises sociales.»

Loyers attractifs

Si la Fondation Wilsdorf est passée à l’action, l’idée d’une mutualisation des ressources était dans l’air depuis plusieurs années déjà. «Les subventions dans le social ont tendance à baisser alors que les besoins, eux, augmentent, il fallait trouver une solution», note Pierre-Yves Tapponnier, ancien président de Trajets et directeur de Fides, structure créée par la Fondation Wilsdorf pour mettre en œuvre ce projet.

Pour réserver le maximum de moyens aux activités sociales, les locaux de Plan-les-Ouates seront loués à des prix très largement inférieurs à ceux du marché. «Les loyers ont été établis par Fides de manière à pouvoir entretenir les bâtiments mais sans faire d’excédent», précise le directeur. En contrepartie de cette faveur, les organismes d’entraide s’engagent à collaborer. «Les entreprises sociales travaillent actuellement de façon isolée, notre objectif est de les encourager à monter ensemble des projets», détaille Pierre-Yves Tapponnier. Il insiste: «L’idée n’est pas qu’elles partagent uniquement le loyer mais qu’elles mettent sur pied de nouvelles activités.»

Depuis plus d’un an, les responsables des dix entreprises concernées se réunissent régulièrement pour préparer la transition. Pour les dirigeants des différentes institutions, les avantages d’un tel regroupement sont multiples. «Nous pourrons partager des ressources et réduire certains coûts structurels liés à l’informatique ou à la téléphonie, illustre Stéphanie Lambert, de la Croix-Rouge genevoise. Ce sera également l’occasion de renforcer nos compétences dans différents domaines, comme la communication, les ressources humaines et les finances.»

Outre ce «partage d’expertise», Alain Bolle, directeur du Centre social protestant, souligne que ces collaborations permettront «d’éviter les doublons dans les prestations» entre les institutions. Pour Jérôme Laederach, de la Fondation Ensemble, le fait de défendre certains projets à plusieurs renforcera «le message d’intégration» que les organismes cherchent à transmettre. «Cela contribuera certainement à mieux mettre en valeur les entreprises de réinsertion», abonde Daniel Suda Lang, de Genèveroule.

Ghettoïsation crainte

Plusieurs synergies ont déjà été évoquées à ce jour entre les différentes structures. Le projet le plus abouti est une blanchisserie cogérée par Trajet, Pro et Clair Bois. «L’espace a été dimensionné pour laver quatre tonnes de linge par jour», annonce avec fierté Pierre-Yves Tapponnier. D’autres idées sont à l’étude, comme une collaboration entre les jardins de la Croix-Rouge et Partage, l’extension du recyclage de savons usagés par la Fondation Ensemble ou la mise à disposition de vélos en libre-service par Genèveroule pour tous les travailleurs. Si l’enthousiasme est évident au sein des directions, ce déménagement s’avère également source d’appréhensions. Au départ, certains acteurs ont craint une forme de ghettoïsation. «Nous travaillons tous avec des personnes défavorisées, relève Daniel Suda Lang, de Genèveroule. Nous nous demandions si en regroupant ces personnes dans un même lieu, cela ne les tirerait pas vers le bas.»

La Fondation Wilsdorf dit avoir tenu compte de ce risque dans l’élaboration du projet. «Nous avons précisément renoncé à acheter un bâtiment isolé pour éviter une forme de stigmatisation, note Marc Maugué. Au sein de l’Espace Tourbillon, les institutions sociales seront mélangées à d’autres entreprises et certaines prestations fournies, comme le pressing ou la cafétéria, pourront être utilisées par tous les travailleurs du complexe.»

Parmi les autres craintes formulées par les acteurs du social, celle d’un regroupement au détriment des identités propres de chaque institution, l’inertie de groupe ou encore l’éloignement du centre-ville. Lors des réunions, Pierre-Yves Tapponnier veille à répondre à chacune de ces inquiétudes: «Nous réfléchissons ensemble à mettre en œuvre un nouveau modèle de gouvernance qui tienne compte des différentes cultures d’entreprise», rassure-t-il.

Quant à la distance qui sépare l’Espace Tourbillon du centre de Genève, le directeur indique que les Transports publics genevois (TPG) devraient augmenter la cadence des navettes en attendant l’arrivée du futur tram.

(TDG)