Divisé, le PLR temporise sur l'affaire Maudet

Le sort de Pierre Maudet reste en suspens. Alors qu'une demande de démission est dans l'air au sein de même du Parti libéral radical (PLR), son comité directeur, réuni ce mardi matin, temporise. Une nouvelle séance est prévue ce vendredi.

Après deux heures de discussions au siège du parti, boulevard Jaques-Dalcroze, la trentaine de membres, dont la conseillère d'Etat Nathalie Fontanet, s'est éclipsée en catimini, sans commentaires. Le président du PLR, Alexandre de Senarclens, entouré des conseillers nationaux Christian Luscher et Hugues Hiltpold, ainsi que du chef de groupe des députés Cyril Aellen, est sorti sur le seuil. Face aux médias, il a déclaré: «Le comité a reçu des informations sur la procédure pénale et les différents comités de soutien de Pierre Maudet. Vu l’heure tardive, le comité a décidé de se revoir à brève échéance.» Il s'agira de se pencher sur la communication du parti sur l'affaire et également de se déterminer à nouveau sur le fond: savoir s'il appelle «Pierre Maudet à prendre ses responsabilités.»

Il est toutefois tout sauf sûr que la nouvelle réunion débouche sur quoi que ce soit. Car le fait est que les membres sont divisés. Selon des pronostics internes, un vote de défiance envers le magistrat mis en cause l'aurait emporté de peu. Mais la direction d'un parti, même pour apurer les comptes, peut-elle déclencher une crise majeure en s'appuyant sur une faible majorité?

Le principal intéressé, présent à la séance, est sorti une demi-heure avant, en toute discrétion. Pris dans la tourmente depuis six mois en raison de son voyage litigieux à Abu Dhabi en novembre 2015, le conseiller d'Etat a menti à plusieurs reprises et l'a même reconnu publiquement. Après une levée d'immunité, il a été mis en prévention en septembre par le Ministère public pour acceptation d'un avantage. Tout comme son ancien chef de cabinet. Ce dernier et un haut-fonctionnaire sont, depuis la semaine passée, prévenus d'abus d'autorité. Et deux entrepreneurs actifs dans l'immobilier doivent être mis en prévention le 5 décembre pour octroi d'un avantage en lien avec le voyage.

(TDG)