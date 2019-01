Divisé et affaibli, le PLR cherche un sauveur

Le conseiller d’État Pierre Maudet a sans aucun doute remporté une bataille importante pour lui mardi soir, mais elle ne résout en rien la crise que traverse le Parti libéral-radical (PLR). Toujours aussi divisés, les libéraux-radicaux – qui ont au moins évité d’exploser en vol – vont devoir rapidement se trouver une nouvelle direction. Comme il l’avait annoncé, Alexandre de Senarclens remet son mandat de président, entraînant avec lui le départ de ses cinq vice-présidents, puisque l’assemblée générale l’a désavoué: 341 PLR ont maintenu leur confiance en Pierre Maudet contre 312 non et 56 abstentions.

En réalité, un vote inverse aurait lui aussi eu des effets négatifs, suscitant inévitablement colère et démissions. Et cela n’aurait toujours pas suffi à amener Pierre Maudet à démissionner. La différence, c’est que la présidence serait restée. Ce n’est pas anodin, alors que se profilent les élections fédérales en automne, puis les élections municipales en 2020.

Rassembleur recherché

Bref, le parti sort de son lavage de linge sale en famille encore plus déstabilisé qu’avant. Alexandre de Senarclens prévoit toutefois un renouvellement rapide. Un appel à candidatures sera lancé la semaine prochaine et une assemblée générale procédera à l’élection au début du mois de mars.

Reste à trouver la bonne personne. «Il me semble évident qu’il faut trouver une équipe qui fédère, amenant également un certain pluralisme des sensibilités», juge Rolin Wavre, membre actuel de la présidence. De son côté, Pierre Maudet a indiqué mercredi à la RTS que «le parti doit se rassembler autour des valeurs du PLR» et qu’il souhaite un débat de fond. Ce qui n’est guère éclairant sur ses intentions.

Ce qui est indéniable, c’est que choisir un proche du conseiller d’État ou au contraire un de ses adversaires déclarés ne constituerait pas le bon moyen d’apaiser les tensions. Il faut donc un sage ou une sage capable de rester au-dessus de la mêlée. L’offre d’emploi pourrait aussi ajouter: «Une expérience dans la gestion de crise serait un atout.»

Quelques démissions

Pour l’instant, les nerfs sont encore à vif et les annonces des premières démissions du parti cantonal tombent. L’ancien député Daniel Zaugg fait partie des plus remontés: «Je ne peux rester dans un parti qui cautionne les mensonges construits d’un magistrat, explique-t-il. La décision prise mardi va déchirer le PLR, alors qu’il faudrait s’occuper des vrais problèmes que sont la caisse de pension de l’État ou les élections fédérales.»

Ancien conseiller municipal du Grand-Saconnex, Antoine Orsini quitte aussi le parti. Il a même publié sa lettre de démission sur son blog. Bien que d’autres noms de démissionnaires circulent (comme celui du responsable de la section de Bardonnex), cela n’affole pas Rolin Wavre: «Je dirais que c’est normal qu’il y ait des gens fâchés après une telle assemblée. Mais je suppose qu’il n’y aura pas trop de démissions.» On ne le saura toutefois que dans les semaines qui suivent.

Des tensions au parlement

L’onde de choc de l’assemblée du PLR a inévitablement atteint le Grand Conseil. Doublement concerné, le député PLR Cyril Aellen admet que «le groupe des députés ne va pas échapper à un débat difficile, dont il s’est tenu écarté jusque-là. C’est inévitable, ne serait-ce parce que le parlement est saisi de nombreux projets visant Pierre Maudet.»

Les autres partis partagent l’avis que rien n’a été réglé mardi. «Le débat ouvert par l’affaire n’est pas clos car il a une influence sur bien des dossiers, commente le Vert Pierre Eckert. Pour avancer, nous avons besoin d’un PLR qui sorte de sa crise et parle politique.»

L’UDC Thomas Bläsi abonde: «Pour nous, la crise continue du PLR est un problème, car c’est notre partenaire le plus proche.» Au Parti socialiste, on craint même que la perte de crédibilité du conseiller d’État n’entame la confiance envers l’entier du gouvernement: «La confiance envers Pierre Maudet ne va pas se rétablir, prévient Caroline Marti. Le sentiment de défiance du Grand Conseil va donc rendre difficile le travail avec le Conseil d’État tout entier.»

La défense veut récuser des procureurs

Pierre Maudet a déposé mercredi une demande de récusation au Ministère public. Contre qui? Contre des procureurs en charge de l’enquête qui le concerne. Il leur reproche d’avoir transmis au Conseil d’État des éléments du dossier pénal ouvert contre lui.

Comme le journal «Le Temps» l’a rapporté le 14 janvier, le Ministère public a transmis au gouvernement, le 9 janvier, des extraits d’un procès-verbal d’audition. Ce qui fait bondir Me Grégoire Mangeat, avocat de Pierre Maudet, qui dénonce sur Twitter: «Monsieur Pierre Maudet demande la récusation des procureurs ayant concouru à cette transmission d’éléments couverts par le secret.» Pour appuyer sa demande, le conseiller d’État se réfère aux conclusions d’un avis de droit demandé à Marc Thommen, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Zurich. Selon ce dernier: «La communication des extraits en question, mais aussi le courrier du Ministère public les accompagnant et contenant lui-même des faits couverts par le secret, pourraient être constitutifs d’une violation du secret de fonction.»

La défense de Pierre Maudet fustige «cette communication d’extraits d’un procès-verbal d’audience, en pleine instruction, comme un acte de violence institutionnelle totalement inadmissible.» Enfin, Me Mangeat appréciera prochainement la possibilité, même en l’absence de base légale cantonale, d’exiger le dépaysement de l’instruction hors du canton, voire devant le Ministère public de la Confédération, si l’impartialité du Parquet genevois et la présomption d’innocence devaient ne plus pouvoir être garanties «très strictement» dans cette procédure. Le Ministère public est donc maintenant appelé à se pencher sur cette requête. En cas de refus, l’affaire sera traitée par la Chambre pénale de recours. Contacté, le Parquet genevois n’a pas souhaité faire de commentaires. Fedele Mendicino

Pierre Maudet bouté hors de la Sécurité

Hasard du calendrier? Quelques heures après la confiance accordée par le PLR à son magistrat Pierre Maudet, le Conseil d’État sort du bois. À l’issue de sa séance hebdomadaire, il a signalé par communiqué pérenniser à partir du 23 janvier l’organisation qu’il avait annoncée le 13 septembre dernier. Pierre Maudet perd définitivement la présidence du Conseil d’État, charge dont il était privé de facto depuis cette date. Mais ce n’est pas tout! Le communiqué un peu alambiqué du Conseil d’État annonce aussi que le magistrat PLR se voit privé de toute la politique de sécurité, et plus seulement de la police, comme auparavant. Il perd donc toute la politique publique, qui comprend en outre le secteur pénitentiaire (privation de liberté et mesures d’encadrement), l’Office de la population (population, droit de cité et migration), ainsi que l’ex-département militaire (sécurité civile et armée).

Pas de lien avec le PLR

Cette annonce est-elle en lien avec l’assemblée du PLR? «Elle n’a aucun impact sur nos réflexions, assure le président du Conseil d’État, Antonio Hodgers. Ces mesures étaient annoncées en décembre pour janvier.» Pour expliquer ses choix, le gouvernement avance deux éléments. Il évoque d’une part «la demande d’extension de l’autorisation de poursuivre M. le conseiller d’État Pierre Maudet adressée par le Ministère public au Grand Conseil. Cette demande porte sur des faits qui relèveraient de l’acceptation d’un avantage de la part d’un groupe hôtelier. Pour le Conseil d’État, il ressort de ces éléments nouveaux que l’enquête pénale se poursuit et que l’extension du champ d’investigation qui en résulte est de nature à prolonger sensiblement la procédure, et donc son échéance […].» Il ajoute d’autre part ces considérations politiques fortes: «Le Conseil d’État constate que la construction mensongère de M. Maudet ainsi que l’adoption d’un comportement, pour des faits d’ores et déjà admis qu’il qualifie lui-même, à juste titre, de totalement indignes, ont porté atteinte à la crédibilité de la fonction.»

Le marché continue

Le grand troc n’est pas fini. D’autres modifications pourraient encore intervenir, puisque le Conseil d’État précise que «les travaux entamés seront conclus d’ici au 23 janvier 2019». Le magistrat Pierre Maudet reste chargé de l’économie et des communes. Il pourrait la semaine prochaine récupérer quelques éléments supplémentaires pour équilibrer la charge de ses collègues. Le Grand Conseil se penchera ensuite sur cette nouvelle modification du périmètre des départements. Marc Bretton

(TDG)