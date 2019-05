Diamants volés: avocat condamné à Genève

Impliqué dans une affaire de diamants volés sur le tarmac de Bruxelles en 2013, un avocat genevois espérait son acquittement en appel. Il a même demandé l’an dernier à l’État de lui verser 140 000 francs d’indemnités, notamment pour tort moral et détention injustifiée. Mais selon nos renseignements, la Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) vient de le condamner une nouvelle fois en appel.

Certes, les juges ont réduit sa peine pécuniaire ferme, qui passe de 180 à 160 jours-amendes (à 200 francs le jour). Mais pour les magistrats cantonaux, l’homme de loi a bel et bien contribué, à son échelle, à cacher une partie du magot, des diamants valant 7 millions de dollars, dans une cave du quartier de Champel.

«Il a fait le mauvais choix»

Au cœur de cette saga, on trouve «le grand Marco», considéré comme une figure du grand banditisme français. L’homme est soupçonné d’être le cerveau du braquage belge. Pour rappel, le 13 février 2013, huit malfrats armés et masqués commettent un hold-up spectaculaire sur le tarmac de l’aéroport de Bruxelles. Alors que les fameux diamants doivent être transportés à Zurich dans un avion d’Helvetic Airways, les bandits les dérobent. Ils s’enfuient avec un butin évalué à 37 millions d’euros.

Entre la fin du mois de février et le début de mars, «le grand Marco» remet à Genève une partie des pierres précieuses volées à P., un promoteur de la place. Ce dernier les cache dans une cave des Crêts-de-Champel. Il tente même d’en écouler quelques-unes. Le 7 mai 2013, lorsque le cerveau présumé est arrêté à Metz, P., qui le fréquente depuis deux ans, est pris de panique. Il veut rencontrer au plus vite un de ses amis avocat pour lui expliquer la situation. Les deux hommes se retrouvent dans un bar de Rive, puis à Anières, peu avant d’être arrêtés.

Pour la justice, l’avocat aurait appris, lors de ces rendez-vous, que le promoteur cachait des diamants volés mais a accepté de prendre les clés de la cave pour soustraire le butin à la justice. À tout le moins par dol éventuel, relève la CPAR dans son arrêt du 12 avril. Cela signifie qu’il s’est accommodé du risque que son comportement puisse «rendre plus difficile la saisie et la confiscation de l’objet du crime par les autorités pénales».

Pour les juges d’appel, les explications de l’avocat ont varié à plusieurs reprises, manquant de crédibilité et révélant des contradictions. «À sa décharge, écrit la CPAR, il n’escomptait manifestement obtenir aucun avantage du service rendu. P. était un ami de longue date et il n’a pu qu’être pris de court par l’arrestation du «grand Marco», ce qui l’a incité à faire le mauvais choix entre sa raison et ses sentiments.» Pourtant, l’an dernier, le Tribunal fédéral avait redonné de l’espoir à l’avocat en sommant la justice cantonale de retrancher certaines déclarations de P., jugées inexploitables en raison de vices de procédure. La défense, représentée par Mes François Canonica et Yvan Jeanneret, pensait-elle que le destin judiciaire de l’avocat serait modifié cette année par la CPAR? «Les vices de procédure, stigmatisés par le Tribunal fédéral, demeurent, relève Me Canonica. C’est à cette juridiction qu’il appartiendra ultimement de trancher la question de la prévention.»

Vague d’acquittements

Au Ministère public, représenté dans cette procédure par le procureur Marco Rossier, on se dit satisfait de ce verdict de culpabilité pleine et entière. À noter qu’à Genève, P., condamné en 2015 pour recel et blanchiment, n’a pas fait appel. En Belgique, les hommes suspectés d’avoir commis le braquage ont été acquittés l’an dernier. Du point de vue juridique, on ne sait donc toujours pas qui sont les braqueurs masqués…

(TDG)