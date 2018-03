Diamants volés à Bruxelles: le Tribunal fédéral retoque la justice genevoise

Le volet suisse de l’affaire des diamants volés en février 2013 à l’aéroport de Bruxelles doit être rejugé. Le Tribunal fédéral (TF) vient de le décréter dans un arrêt du 8 mars que nous nous sommes procuré.

Condamné en 2015, puis, en appel, deux ans plus tard, un avocat genevois, suspecté d’avoir contribué à cacher une partie du butin à Champel dans la cave du promoteur P., comparaîtra une nouvelle fois, probablement cette année. Et il visera l’acquittement. Et pour cause, depuis des années, la défense de l’avocat n’a de cesse de répéter qu’une partie des auditions de P. considérées comme «accablantes» ne sont pas exploitables. Selon le TF, l’avocat aurait dû participer aux premiers interrogatoires du promoteur, le 7 et 8 mai 2013, dans la mesure où une instruction avait été préalablement ouverte et qu’elle imposait une audition contradictoire. P. y mettait en cause l’homme de loi, qui se vit alors reprocher d’avoir caché les clefs de la cave d’un immeuble où se trouvaient pour 7 millions de dollars de diamants.

«J’étais perturbé»

Puis, le 15 mai 2013, l’avocat a été confronté au promoteur, qui s’est soudainement rétracté: «J’étais perturbé, se justifie alors P. J’ai mélangé les choses et je me suis trompé. J’ai vécu deux jours sans médicaments, sans manger et avec une grosse pression. La police m’a fait dire ce qu’elle avait envie d’entendre. (…) L’avocat n’était pas censé savoir tout ce que contenait le coffre (ndlr: où se trouvaient les pierres). Je n’ai rien dit sur les choses qu’il y avait dedans.»

Aujourd’hui, dans son arrêt, le TF déplore que «nonobstant ce revirement» de P., la justice genevoise «a largement tenu compte pour l’établissement des faits, des déclarations de P. des 7 et 8 mai. Ce faisant, elle a violé le droit de ce dernier.» En clair, ces deux auditions à la police et au Parquet ne sont pas exploitables, d’après les magistrats fédéraux, qui renvoient la cause à leurs collègues genevois «pour nouvelle décision», soit via la tenue d’un troisième procès.

«Je dis depuis cinq ans que les règles minimales du procès équitable ont été sciemment violées de façon à privilégier l’exclusive thèse à charge, résume Me François Canonica, principal avocat de la défense aux côtés de Mes Yvan Jeanneret et Alain-Edouard Fischer. Le TF vient de rendre un arrêt qui va modifier l’application à Genève des règles de procédure en matière de recueillement des preuves initiales». Leur client avait été condamné à 180 jours-amendes (à 200 francs le jour) pour tentative d’entrave à l’action pénale et blanchiment.

Des cadeaux douteux

Un bandit français, surnommé le grand Marco est soupçonné d’être le cerveau du braquage belge. C’est lui qui a remis ces pierres précieuses à P. à Genève entre la fin du mois de février et le début du mois de mars 2013. Selon les décisions des juges genevois, si après le premier «cadeau» du grand Marco, P. pouvait ignorer la provenance des pierres, impossible de ne pas le comprendre après les deux livraisons suivantes. Le promoteur savait qu’il y en avait pour plusieurs millions de diamants. Il avait accepté de les cacher durant deux mois dans sa cave des Crêts de Champel et avait tenté de les écouler.

Il est pris de panique

Le 7 mai 2013, lorsque le grand Marco est arrêté à Metz, le promoteur P. est pris de panique. Il veut rencontrer au plus vite l’avocat, qui est son ami, pour lui expliquer la situation. Les deux hommes se retrouveront au restaurant la Coupole dans le quartier de Rive. Pour les juges cantonaux, aujourd’hui désavoué par le TF, il aurait appris lors de ce rendez-vous que P. cachait des diamants volés mais avait, malgré tout, accepté de prendre les clés de la cave pour soustraire le butin à la justice. «Il a dissimulé un moyen de preuve», disaient les magistrats genevois. Dès lors que le Tribunal fédéral donne l’injonction à la justice cantonale de retrancher les déclarations du promoteur, jugées inexploitables, il est clair, selon la défense, que le destin judiciaire de l’avocat sera modifié. Contacté, le Ministère public prend acte de l’arrêt du TF et réserve ses commentaires à la Cour lors du nouveau procès.

Quatre récents désaveux

S’il est plutôt rare que les magistrats fédéraux demandent à ce qu’une affaire genevoise soit rejugée, cela a été deux fois le cas en 2017 et deux fois en ce début d’année. Après deux procès en 2016 et 2017, l’affaire des Services industriels de Genève (SIG) devra être jugée une nouvelle fois cette année. Le Tribunal fédéral (TF) n’est pas convaincu par le raisonnement fait en 2017 par la Chambre pénale d’appel et de révision. Les juges cantonaux, qui avaient condamné un ex-employé des SIG et un entrepreneur tessinois, sont donc priés de revoir leur copie. Erwin Sperisen aura ainsi droit à un troisième procès cette année. L’ancien chef de la police du Guatemala a été mis en liberté sous surveillance après l’annulation de sa condamnation à la prison à vie pour des assassinats de détenus.

L’autre cas concerne la procédure du banquier qui avait voulu tuer sa femme à Chêne-Bougeries avec l’aide de plusieurs hommes de main. Le TF a demandé aux juges cantonaux de reprendre le travail et de prononcer des peines plus lourdes envers tous les protagonistes du dossier. (TDG)