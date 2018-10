Diamants cachés: un avocat face aux juges

Cinq ans après un retentissant vol de diamants sur le tarmac de Bruxelles, après la découverte des pierres dans une cave du quartier des Crêts de Champel, découverte qui a conduit à l’arrestation d’un promoteur immobilier, le sort d’un homme reste en suspens. Un avocat genevois. C’est lui qui détenait les clés de la fameuse cave. Les a-t-il prises pour soustraire le butin (d’une valeur totale de plus de 6 millions de francs) à la justice? Dans cette affaire rocambolesque qui traîne en longueur, c’est la question qui hante les esprits. Les Tribunaux genevois de première et seconde instances n’ont-ils pas reconnu l’avocat coupable de tentative d’entrave à l’action pénale et de blanchiment d’argent?

Oui, mais un arrêt du Tribunal fédéral (TF) a changé la donne. Saisis par la défense, les juges fédéraux ont relevé un vice de procédure. Alors qu’il était prévenu, l’avocat aurait dû pouvoir être confronté à certaines auditions du promoteur immobilier durant l’instruction.

Les acteurs étaient donc reconvoqués mardi devant la Chambre pénale d’appel et de révision. Sur le banc des accusés, toujours le même avocat. Sa version n’a pas changé: il ne savait rien des diamants quand il a reçu les clés de la cave de son client et ami promoteur immobilier. En revanche, le montant qu’il réclame – outre l’acquittement – est passé du franc symbolique à 40 000 francs. Pourquoi? «Quand vous subissez un tel acharnement, il y a un réflexe d’opprobre autour de vous qui ronge votre entreprise, vos employés, votre famille…» Pour sa défense, le prévenu s’est entouré de ténors. L’un s’en prend de manière virulente au Ministère public et hausse le ton, l’autre propose une lecture plus technique de l’arrêt du TF. «Cette affaire boîte depuis le début, c’est une belle catastrophe judiciaire», tempête l’ancien bâtonnier François Canonica. Succint et posé, Me Yvan Jeanneret ne dit finalement pas autre chose: «Les violations de la procédure sont graves. Elles ont contaminé ce dossier.»

C’est le Ministère public et son procureur Marco Rossier qui sont visés. Avec sa parole, une autre interprétation est soumise à la Cour. «Les juges fédéraux auraient pu l’acquitter, ils ne l’ont pas fait car le faisceau d’indices résiste», lance-t-il. Quant à l’avocat, il n’est pas «crédible» quand il affirme qu’il ne sait pas pourquoi le braqueur principal de cette affaire a été arrêté. «Il a eu de nombreux comportements contradictoires alors qu’il était en possession de la clé du coffre», poursuit le procureur. Il réclame la confirmation de la condamnation à 180 jours-amendes pour blanchiment et tentative d’entrave à l’action pénale. Le verdict tombera dans plusieurs semaines. (TDG)