Deux visions pour une décennie

«C’était le meilleur des temps, ce fut la pire des périodes. Ce fut un âge de sagesse et une époque de folie.» C’est ainsi que débute le «Conte de deux cités» de Charles Dickens.

Valable pour cette décennie genevoise? Peut-être, car elle dessine le portrait d’une ville à succès, qui cultive ses atouts, et celle d’une collectivité qui ne veut pas assumer, ou le moins possible, les conséquences de son attractivité.

Un cap d’habitants a été franchi

43000 . C’est le nombre d’habitants supplémentaires accueillis depuis 2010. Le cap des 506000 résidents a été dépassé. Bien sûr, on est loin des projections à 800000 personnes pour 2015 anticipées à la fin des années 60, mais la hausse est constante et s’étale bien au-delà de nos frontières. «En dix ans, l’espace franco-valdo-genevois a gagné 347000 habitants. C’est 0,3 point de pourcentage de plus que la moyenne suisse et un point de plus que la moyenne française», notait il y a une année l’Observatoire statistique transfrontalier. Résultat, le canton se construit comme jamais depuis longtemps.

Depuis dix ans, la maison Genève tourne à plein régime. L’économie a été épargnée par les retombées de la crise mondiale de 2007-2008, par les conséquences de la fin du secret bancaire en 2009. Sauf pour la recherche, les conséquences de l’initiative contre l’immigration de masse (2014) ont été modestes. Seul le commerce de détail souffre des remous liés à l’abandon du taux plancher du franc (2015). Les chiffres parlent: le PIB a augmenté de plus de cinq milliards et la croissance a été 25% plus forte qu’ailleurs en Suisse.

Le grand bond en avant

«Le Léman Express n’est pas un aboutissement, mais plutôt le début d’une nouvelle ère.» C’est le message du conseiller d’État chargé des Infrastructures, Serge Dal Busco, peu avant l’inauguration du réseau. Paradoxal quand même que ce raccordement, imaginé au début du XXe siècle, soit l’investissement phare du canton un siècle plus tard! Mais la ligne, dont les travaux ont débuté en 2011, raccorde Genève à sa région économique et devrait permettre d’améliorer la mobilité dans l’agglomération.

La décennie se termine en fanfare du côté des infrastructures. Après des années de travaux et de planification de nombreux éléments sont sortis de terre: la plage des Eaux-Vives, la nouvelle Comédie et les gares du Léman Express, autour desquelles d’importants changements urbains et sociétaux vont se dérouler.

C’est la cerise sur le gâteau, car un autre atout crucial a été consolidé. En 2017, le Canton, la Confédération et les organisations internationales cassent la tirelire pour rénover les immeubles de la Genève internationale: 1,5 milliard de francs, auxquels s’ajoutent 600 millions pour le CERN, vont assurer le maintien de ce secteur soumis à forte concurrence. C’est aussi au rang des mesures conservatoires qu’on peut ranger le vote récent de l’harmonisation de l’imposition des entreprises.

Lumière supplémentaire au tableau, l’Université, qui a développé son Campus Biotech, a été récompensée par la Médaille Fields en 2011 et par un Nobel en 2019.

Le revers de la médaille

L’agrandissement de Genève et l’approfondissement de son lien avec la région ne se font pas sans grincements. Ils sont plus de 85000 , ces employés domiciliés en France, 25000 de plus qu’il y a dix ans. Il y a quinze ans, le début de cette poussée avait suscité une réponse politique virulente sous la forme du Mouvement citoyens genevois (MCG). Mais durant la décennie, ce parti se sera développé avant de régresser, sans toutefois disparaître. Mais la montée en puissance du MCG aura eu des effets durables. Le refus en 2014 du subventionnement de la construction de parkings relais sur le territoire français aura réduit au minimum la collaboration transfrontalière les années suivantes.

Si l’essor économique a provoqué une baisse d’un tiers du nombre de demandeurs d’emploi (de 22213 en décembre 2010 à 14214 en novembre), la situation sociale reste tendue. Le nombre de personnes aidées par l’Hospice général a doublé et les subsides maladie augmentent année après année.

C’est sous une autre forme que la résistance au développement se manifeste maintenant. Fin novembre, l’acceptation de l’initiative sur l’aéroport et le refus de justesse de deux déclassements témoignent de la lassitude d’une partie grandissante de la population face à la croissance. Ce front s’appuie sur diverses composantes: celle éveillée par les manifestations pour le climat, convoquées régulièrement depuis 2018 et qui ont porté les Verts lors des dernières élections fédérales, et celle des propriétaires en zone villas.

Ces événements contrastés se déroulent sur fond de crise politique. Au cours de la décennie, l’autorité morale du Conseil d’État, souvent fluctuante, n’a cessé de s’affaiblir. Elle a touché le fond avec la mise en prévention de Pierre Maudet en 2018 et la convocation par le Ministère public de Serge Dal Busco pour s’expliquer sur un don litigieux à la fin 2019. Même trajectoire pour le Conseil administratif de la Ville de Genève, plombé par l’affaire dite des notes de frais.

Si l’économie faiblit, quelles seront les répercussions du discrédit jeté sur un monde politique qui semble à bout de souffle?

Note: Cet article a été réalisé en tenant compte notamment des éclairages de Martine Brunschwig Graf, Blaise Matthey, Charles Beer et Yves Flückiger.