Deux référendums contre la densification à Cointrin

Premier succès pour les associations qui s’opposent à des déclassements de zone près de l’aéroport. Le comité référendaire «Non aux futures habitations dans la zone polluée de Cointrin!» a récolté 17 785 signatures, réunies dans neuf cartons. Elles ont été apportées ce lundi au Service des votations et élections du Canton.

Ces associations ont lancé deux référendums à la suite du déclassement, voté par le Grand Conseil début avril, de deux zones villas en zones de développement, Cointrin Est et Cointrin Ouest, à deux pas du tarmac. L’opération porte sur 25,2 hectares dans les communes de Meyrin et Vernier.

Le potentiel de construction est de 2300 logements et de 800 emplois à l’horizon 2050. Entre ces secteurs et l’aéroport, l’État envisage également de créer une «vitrine économique» constituée de grands immeubles de bureaux.

Bureaux vides dans le viseur



Construire dans des endroits aussi pollués par le bruit et les émissions de gaz des avions? Depuis la fin du mois d’avril, 8752 personnes pour Cointrin-Ouest (situé entre les Avanchets et l’aéroport) et Cointrin-Est (qui s’étire de l’autre côté de l’avenue Louis-Casaï) se sont prononcées contre. C’est plus que les 5294 requises par référendum. Le comité référendaire, qui se veut apolitique, a sollicité la population notamment dans les marchés du canton, de Carouge à Plainpalais, en passant par la rive gauche et les alentours de l’aéroport. Il avait jusqu’au lundi 3 juin pour déposer les signatures aux autorités.

«Transformons les bureaux vides en logements plutôt que de densifier», glisse Patrick Canellini, président du comité référendaire. La surface des locaux commerciaux vacants dans le canton a explosé ces dernières années, passant de 50 000 m2 en 2011 à plus de 300 000 m2 l’an dernier, selon l’Office cantonal de la statistique.

Élargir le débat



Les référendaires disent également vouloir élargir le débat. Et réfléchir autour de la notion de croissance, économique ou durable, notamment celle de l’aéroport qui accueille chaque année davantage de passagers.

La Confédération prévoit que le trafic aérien et les nuisances qu’il engendre vont encore considérablement augmenter ces prochaines années. Les associations incitent les autorités politiques à «remettre l’humain au-dessus de l’économie» et à «reverdir Genève».

«Il y a un vrai mécontentement de la population genevoise vis-à-vis de la densification à outrance, qui détruit le bien-être des Genevois et la biodiversité à une allure impossible», estime Jean Hertzschuch, président de Sauvegarde Genève, une des dix associations du comité. «Et un vrai ras-le-bol à l’égard du politique qui n’en tient pas compte», ajoute-t-il.

Les 17 785 signatures doivent désormais être validées par l’État, sans doute d’ici à la fin de l’été, avant que les référendums ne soient soumis au peuple, cet automne ou au début de l’année prochaine. (TDG)