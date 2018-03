Deux projets immobiliers sur trois passent la rampe en votation

Trois communes du canton devaient se prononcer dimanche sur des référendums municipaux lancés contre des projets d’urbanisation. En Ville de Genève, le futur de 200 logements était en jeu au Petit-Saconnex. Mais le référendum a été rejeté par 60,06% des votants. À Bernex, c’est le plan localisé de quartier de Saint-Mathieu (400 logements) qui était attaqué. En vain, puisque 53,54% des Bernésiens l’ont approuvé.

Le scénario a été très différent à Chêne-Bougeries, où les deux référendums lancés sur le même projet ont passé la rampe avec 53,44% et 54,59% de oui. Même si les communes ne peuvent donner que des préavis au Canton concernant les aménagements, il est toujours difficile, politiquement, de passer outre. Le sort des onze immeubles prévus à la route Jean-Jacques-Rigaud est donc très incertain.

En tous les cas, Westpark, la société initiatrice du projet, ne semble pas baisser les bras. Dans un communiqué, elle annonçait dimanche poursuivre «la concertation pour permettre la réalisation de logements et d’un lieu de vie de qualité à cet emplacement».

Référendaires soulagés

Dans la commune, les membres du comité référendaire ont, eux, poussé dimanche un ouf de soulagement: «Nous sommes évidemment très heureux, explique Hans Stalder. Nous avions peur de perdre à cause de la propagande massive et mensongère de nos détracteurs. Nous remercions les votants d’avoir résisté à cette campagne. Maintenant, nous devons réfléchir à la suite.»

La suite, ce sera très certainement une rencontre que va proposer le conseiller d’État Antonio Hodgers (lire ci-contre). «Nous voulions effectivement faire autre chose de la simple opposition, conclut Hans Stalder. C’est pourquoi nous avons proposé un projet qui préserverait le site mais le rendrait ouvert au public.»

«Le combat continue»

En Ville de Genève, le conseiller administratif Rémy Pagani ne cachait pas sa satisfaction. «Ce gros oui, c’est le couronnement d’une politique que je mène depuis dix ans, explique le magistrat responsable de l’Aménagement et des Constructions. Il est exact qu’il faut toujours tenter de trouver des consensus. Mais dans le cas du Petit-Saconnex, la densité de 1,6 était tout à fait acceptable.»

Peu auparavant, des représentants du comité référendaire affichaient tout aussi ouvertement leur déception au vu des résultats. «On a peut-être perdu aujourd’hui, mais ce n’est que le début du combat, lançait néanmoins Jérôme Fontana, membre des Vert’libéraux. De plus en plus de gens prennent conscience de l’impact de notre développement et des problèmes de mobilité que cela pose. On essaie de s’attaquer aux logements mais sans se préoccuper des autres difficultés. Genève a le tort de mettre la charrue avant les bœufs.»

Étape franchie à Bernex

Enfin, l’important projet de développement urbanistique à Bernex a obtenu une première victoire devant la population locale. Le référendum sur Saint-Mathieu a été refusé par 53,54% des Bernésiens, au grand soulagement des autorités locales et cantonales.

Malgré une campagne acharnée des opposants, les 400 logements attendus (avec une priorité pour les Bernésiens) ainsi que des équipements publics – dont une crèche – ont séduit une majorité. La suite n’est toutefois pas acquise. Aussitôt annoncée l’issue du scrutin, le Verts et les socialistes prévenaient: «Si les conditions ne sont pas réunies pour assurer une mobilité satisfaisante, nous nous opposerons aux plans localisés de quartier suivants, ceux du Grouet et de Vailly.» (TDG)