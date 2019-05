Deux mois de détention provisoire pour les prévenus de l'aéroport

Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a tranché ce vendredi dans l'affaire de corruption à l'Aéroport de Genève. Selon nos informations, la détention provisoire des suspects a été ordonnée pour une durée de deux mois. Les juges ont ainsi voulu éviter tout risque de collusion. Contactés, Mes Marc Hassberger et Carlo Ceccarelli, les avocats du chef de la sûreté, se refusent à tout commentaire. Les deux suspects, conduits à Champ-Dollon, sont prévenus de corruption active et passive et de gestion déloyale des intérêts publics. En charge de cette affaire sensible, le premier procureur Yves Bertossa avait demandé au TMC d'opter pour une détention provisoire de trois mois.

Développement suit. (TDG)