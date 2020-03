Deux masques par jour par collaborateur dans les EMS

«Une distribution de masques a démarré ce mercredi à 10 heures, informe Anne-Laure Repond, secrétaire générale de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux (Fegems). L'idéal serait de ne pas avoir à compter, mais dans cette période de crise sanitaire et en fonction des stocks disponibles, on fait avec... »

Le personnel est inquiet mais assure sa mission «avec professionnalisme et un grand sens civique, relève Sophie Dapples, directrice de l'EMS de la Terrassière. Nous sommes en tenue de combat!» Et celle-ci de considérer que deux masques par jour sont pour l'heure suffisants pour garantir une bonne protection des équipes.

«Tout le monde mérite d'être protégé!»

«À un moment donné, on n'avait plus de masques, plus de solution hydroalcoolique», rapporte un autre directeur d'EMS. Et on nous dit de privilégier les soignants, mais dans nos maisons toutes nos équipes pluridisciplinaires sont proches des résidents. Les animateurs, le cuisinier et j'en passe. Tout le monde mérite d'être protégé!»

On le sait bien, le secteur des EMS est particulièrement vulnérable en ces temps de coronavirus et les équipes s'organisent pour assurer le bon fonctionnement des lieux et préserver une certaine sérénité.

«Ici, on est tous confiné dans nos deux établissements, indique Laurent Beausoleil, directeur des EMS de Lancy. On a fait des horaires continus pour éviter des coupes et que les collaborateurs entrent et sortent. Ces trois prochaines nuits les infirmières dorment à l’hôtel IBIS à Lancy afin d’éviter les files d’attente aux frontières et de moins s’épuiser avec les trajets. Après une journée de 12 heures, elles prennent le souper à l’EMS avant d'aller dormir et dès le matin retour avec le petit-déjeuner à l’EMS.»

Deux équipes d'animation

Quant aux services d’animation, les EMS lancéens ont mis sur pied deux équipes: l’équipe A et l’équipe B qui ne travaillent jamais en même temps. «Elles ne se côtoient pas et ainsi, si un problème de contagion apparaît dans une équipe, on a l’autre qui est toujours là, explique Laurent Beausoleil. Comme il n’y a pas de visite, on a récupéré les espaces dans les salles à manger et on a ainsi pu «aérer» les placements à table et avoir une meilleure répartition du nombre de résidents autour de cette même table.»

Comme toutes les réunions sont annulées, les EMS de Lancy ont aussi récupéré les salles et créé des «espaces d’animation» pour les résidents. «On limite les animations à 5 résidents et en plus d’activités propres, des groupes se forment dans tous les coins de la maison. Chaque membre du personnel essaie «d’animer» la conversation», ajoute le directeur.

Bien évidement le personnel applique les précautions standard en cas d’épidémie, rassure Laurent Beausoleil.

Contacts par Skype

Car le manque de visites préoccupe beaucoup les collaborateurs. Pour y faire modestement face, aujourd’hui les EMS installent un ordinateur dans chacune des cafétérias pour mettre en place Skype.

«Après trois jours de confinements, certains résidents s’ennuient de leurs proches, constate Laurent Beausoleil. J'en vois qui ont les larmes aux yeux! D’où la mise en place de Skype.»

Heureusement, chaque EMS de Lancy dispose d'une magnifique terrasse et avec ce beau temps, les résidants profitent d’être à l’extérieur. «Les résidents comprennent la situation et pour le moment le moral est bon, conclut le maître des lieux. Le personnel est extraordinaire, il a une grande conscience professionnelle et fait le maximum pour que les EMS continuent à fonctionner. C’est le personnel soignant lui-même qui a souhaité passer ses nuits sur Genève et c’est pourquoi, la moindre, était de leur trouver une chambre d’hôtel.»