Deux maisons frappées par la foudre à Chêne-Bougeries

Un violent orage s'est abattu sur Genève jeudi soir: MétéoSuisse a relevé pas moins de 2540 impacts de foudre dans un rayon de 30 kilomètres autour de sa station de Cointrin. À Chêne-Bougeries, celle-ci a endommagé deux maisons situées au chemin des Flombards.

Alerté à 22 h 30 , le Service d'incendie et de secours (SIS) est intervenu sur place avec quatre véhicules et douze collaborateurs. Ils ont rejoint les sept pompiers volontaires de la commune, déjà à l'oeuvre sur le site.

Le matelas qui a pris feu. (Image: Magali Girardin)

La foudre s'est abattue sur les deux maisons, causant d'importants dégâts sur les installations électriques. «Il y a eu un bruit très fort, comme un coup de canon», raconte un voisin. Dans l'une des demeures, l'éclair a pénétré par la fenêtre ouverte au deuxième étage. Un lit s'est embrasé. Par chance, l'occupant de la chambre dormait au sol, explique la locataire. Suite au bruit généré par l'impact, la personne souffre de problèmes d'audition. Elle se trouve actuellement à l'hôpital. À l'intérieur de la maison, «le frigo, l'ordinateur, plus rien ne marche». Des électriciens sont à pied d'œuvre. Dans la seconde maison, le boîtier électrique a été endommagé.

Une fois le sinistre éteint à l'extincteur, le matelas en feu évacué, les pompiers se sont assurés que la charpente en bois des habitations ne s'embrasait pas. Les sapeurs volontaires sont restés sur place une partie de la nuit afin d'effectuer des rondes.

Le SIS est intervenu une trentaine de fois dans la soirée, pour des inondations et des branches d'arbres à dégager. Bernex, Vernier, Meyrin et Lancy font partie des secteurs les plus touchés.

Selon MétéoSuisse, les orages devraient reprendre ce soir et samedi.