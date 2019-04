Deux jeunes blessés après une agression aux Bastions

La police cantonale vient de révéler dans son rapport annuel que les violences ont augmenté l’an passé. Un épisode survenu dans la nuit du samedi 23 mars dernier en donne une illustration: trois jeunes ont été volés puis agressés, alors qu’ils passaient la soirée au cœur du parc des Bastions. L’un d’entre eux a fini à l’hôpital. Deux des agresseurs ont été interpellés par les forces de l’ordre. Plusieurs plaintes ont été déposées.

Les faits se sont déroulés vers 23 h 30 , devant le mur des Réformateurs. Thibault*, Genevois de 23 ans, est assis avec six de ses amis. Le groupe écoute de la musique, discute et boit un verre avant de partir danser à la Makhno, un petit bar situé au premier étage de l’Usine. «Soudain, une trentaine de jeunes se sont approchés de nous, comme une vague.» Distraits par l’un des individus qui leur propose des stupéfiants, Thibault et ses amis se font alors subtiliser une bouteille d’alcool et une enceinte portative. Le propriétaire de l’objet se lève pour aller la récupérer. «Avec Luca*, un autre ami, nous avons voulu le rattraper afin qu’il n’y aille pas… Mais nous avons été trop lents.» La bouteille d’alcool vole dans les airs et la situation s’envenime. «Mon ami qui voulait récupérer son enceinte a été prié de s’en aller et a été bousculé par ces jeunes. Il s’est vite écarté, mais Luca a voulu le défendre et a attrapé par le bras l’un des individus.»

Pluie de coups

À l’une des extrémités du mur, les coups se mettent à pleuvoir sur le jeune homme, âgé de 18 ans. «Ils l’ont frappé au visage, il est tombé et, pendant sa chute, il a été roué de coups par presque tout le groupe, raconte Thibault. Il s’est retrouvé au sol. À terre, une quinzaine de personnes ont continué à le frapper. Une de nos amies était en train de crier son nom en pleurant, elle a essayé de l’aider à sortir de la mêlée.» Thibault hésite à s’y engouffrer pour aider son ami. «J’ai reculé de quelques mètres pour réfléchir à ce qu’il fallait faire dans cette situation, qui avait dégénéré.»

Puis, un des jeunes pointe Thibault du doigt et s’approche de lui. «Il m’a foncé dessus sur 5 mètres. J’ai commencé à courir, mais au moment de monter les escaliers, il m’a donné un violent coup de pied, qui m’a fait tomber. Il m’a ordonné de lâcher mon téléphone, puis il m’a roué de coups. Un second est venu me frapper puis un troisième et un quatrième.» Son ami parvient à sortir de la mêlée, le visage en sang, la lèvre ouverte, complètement sonné. Thibault, après un dernier coup de pied reçu, est laissé au sol. Il appelle la police, les témoins sur place «n’ayant pas réagi».

Bras cassé et hématomes

Les deux amis finissent aux Urgences. Le troisième a reçu quelques coups, mais n’est pas blessé. Luca en ressort la nuit même avec plusieurs points de suture derrière l’oreille, le cubitus cassé, un bout de lèvre en moins, des hématomes et contusions. Thibault, lui, est moins touché: «Pour ma part, je m’en sors avec des hématomes sur la jambe gauche, sur l’arrière du crâne, des contusions, des éraflures et des douleurs dans tout le corps. Du point de vue du moral, nous allons bien les deux. On va de l’avant.»

Deux interpellations

La police confirme être intervenue sur les lieux de l’agression à 23 h 41 . À la vue des trois pandores dépêchés sur le site, deux individus ont pris la fuite. L’un a été rattrapé à la rue de Saint-Léger, l’autre près d’Uni Bastions. Les deux hommes ont été emmenés au poste. L’un d’eux a été reconnu formellement par les victimes comme l’auteur principal des coups, et l’autre comme participant à la bagarre. «L’une des victimes a décidé d’aller voir un médecin plus tard, mais l’autre a dû être recousue aux HUG», explique le capitaine Jean-Philippe Brandt, officier de communication à la police genevoise. Une troisième personne, le propriétaire de l’enceinte, a reçu deux coups mais n’a pas été blessée.

Les victimes ont déposé une plainte et leur amie une autre pour le vol de son téléphone portable. Les agresseurs présumés, eux, ont été auditionnés puis libérés. «Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne seront pas poursuivis», précise le porte-parole.

* Prénom d’emprunt

