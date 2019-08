Deux heures de cavale pour un détenu de Favra

Un homme parvenu à s'évader de la l'établissement de détention administrative de Favra, mardi à 15h30, a été retrouvé par la police moins de deux heures après son évasion, a appris la «Tribune de Genève».

Porte-parole de l'office cantonal de la détention, Laurent Forestier confirme l'information. «Durant la promenade, il est parvenu à escalader le grillage et à s'enfuir. L'alarme a été déclenchée et la police l'a rapidement retrouvé», indique-t-il sans communiquer de détail sur l'auteur de la fuite avortée.

Centre de détention administrative, Favra est situé à proximité de la prison de Champ-Dollon et accueille des étrangers en infraction à la Loi sur les étrangers en vue de leur renvoi. L'an dernier, alors que trois hommes étaient parvenus à se faire la belle, Laurent Forestier avait annoncé «des mesures prises au niveau matériel et organisationnel sitôt que des dysfonctionnements ont été observés». Mais ces solutions n'étaient alors que provisoires. «L’infrastructure de Favra est vieillissante et n’est plus aux normes», avait-il rappelé.

Le centre de détention devait laisser place à la prison des Dardelles, consacrée à l’exécution de peine; un projet désormais contesté au Grand Conseil.