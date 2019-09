Deux femmes arrêtées pour vol

Deux femmes originaires de Roumanie, nées en 1997 et 2001, sans domicile fixe, ont été appréhendées pour vol à l'astuce et infraction à la Loi sur les étrangers et l'intégration. Deux agents de la Brigade anti-criminalité les ont vues entrer dans un établissement public et s'approcher des clients dans le but de commettre leur larcin, sans toutefois y parvenir. La police, qui les a finalement été interpellées, indique qu'elles sont impliquées dans trois vols de téléphones portables commis dans trois établissements publics différents. Emmenées au poste pour y être auditionnées, les deux femmes nient les faits qui leur sont reprochés. Elles ont été mises à disposition du Ministère public.