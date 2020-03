Deux établissements ont été sanctionnés

Les premières sanctions sont tombées. Le Ministère public vient de condamner deux établissements qui étaient restés ouverts malgré l'arrêt des activités imposé par le Conseil fédéral le 16 mars.

Selon les directives de la Confédération, tous les restaurants, établissements de divertissement et commerces, sous réserve d'exceptions spécifiques – tels que les magasins d'alimentation et les pharmacies – devaient fermer dès le 17 mars. La violation de ces dispositions est punie d'une peine privative de liberté jusqu'à trois ans ou d'une peine pécuniaire.

A ce jour, le Ministère public a été saisi de deux dossiers par la police. Il s'agit d'un restaurant qui a maintenu un service sur place en plus de l'activité, autorisée, de vente à l'emporter et d'un salon érotique. Les exploitants de ces deux établissements ont été condamnés à des peines pécuniaires de 180 jours-amende avec sursis, assorties d'amendes immédiates de 3240 et 1080 francs. L'employée du salon érotique a, elle aussi, été sanctionnée. Le produit de son activité illicite lui a en outre été confisqué.