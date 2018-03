Deux épiceries fines d’herbe indigène dans le même immeuble de Perly

Se connaissaient-ils? Faisaient-ils affaire ensemble ou étaient-ils concurrents sur le terrain de la vente de drogue indigène? On l’ignore, le communiqué de la police ne répond pas à cela. Il s’en tient à une histoire de voisinage qui se visite d’abord au nez, avant de se terminer au poste.

Mardi 13 mars, la police dite de proximité quitte sa base carougeoise pour mener jusqu’en campagne son opération délocalisée de «lutte contre le trafic de stupéfiants». Elle tient une adresse, découverte après une enquête minutieuse: un appartement sur la commune de Perly, avec à l’intérieur 694 grammes de résine de cannabis, 144 grammes de marijuana et tout le matériel nécessaire pour le conditionnement. «Interpellé, le locataire reconnaît les faits et avoue fournir ses amis en stupéfiants contre rémunération», indique le communiqué de la police.

La visite domiciliaire en annonce une autre, qui, elle, n’était pas au programme du jour. «Alertés par des odeurs suspectes, les policiers retrouvent dans un second appartement du même immeuble 24 grammes de haschich, 239 grammes de marijuana, 128 grammes de CBD, ainsi que plusieurs téléphones portables.» On note la précision de l’inventaire. A laquelle s’ajoute la mention d’une décoration intérieure raccord avec l’épicerie fine: dans la chambre à coucher, une cinquantaines de plants de marijuana, des petites et des grands. Le locataire reconnaît comme son voisin la consommation et la culture de stupéfiants. Les deux prévenus habitant à la même adresse sont originaires de Suisse et âgés de 23 et 27 ans. (TDG)