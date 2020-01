Deux élèves du Cycle du Renard ont été blessés par des pétards

«La semaine dernière, une élève de 10e année du Cycle d’orientation du Renard a été brûlée à une cuisse par des pétards lancés par une bande de jeunes. Des propriétés avoisinantes ont également été touchées par ces feux», déplore un voisin de cette école verniolane, qui a déjà connu son lot de violence cet automne.

Deux enseignants avaient alors été agressés par des élèves. Une professeure avait été blessée en septembre par un jet de pierre dans le dos. Suite à cet incident, des policiers étaient intervenus au CO du Renard et avaient embarqué une demi-douzaine d’élèves, certains menottés. Puis, un mois plus tard, le ton était monté entre un maître et un jeune. D’autres s’en étaient mêlés et l’enseignant avait essuyé des coups.

Le DIP sanctionne

L’utilisation d’engins pyrotechniques sur l’accès et dans le périmètre scolaire du CO du Renard a effectivement été constatée et signalée par l’équipe pédagogique et différents partenaires de l’école, confirme le Département de l’instruction publique (DIP) par la voix de son porte-parole, Pierre-Antoine Preti: «Deux élèves ont subi des rougeurs dues à des brûlures de pétards. La prise en charge de ces blessures s'est limitée à l'application de pommades. Sur les cas connus, les responsables se sont dénoncés ou l'ont été par des camarades. Des sanctions ont été prises à leur encontre.»

Une réponse qui satisfait la patronne du DIP, Anne Emery-Torracinta: «La vie scolaire doit s’affranchir de toute violence. Les équipes encadrantes s’y emploient au quotidien, avec le soutien des directions générales et du département.»

Dans d'autres établissements

«Cette pratique (ndlr: pyrotechnique) récente est prise très au sérieux, tant par la direction de l’établissement que par la direction générale de l’enseignement obligatoire, précise le porte-parole du DIP. Tout est mis en œuvre pour que cela cesse le plus rapidement possible.» De quelle façon? «L’équipe pédagogique est désormais particulièrement attentive au phénomène. Des actions de prévention sont menées afin de rappeler l’interdiction d’utilisation de tels engins.»

Car cette pratique s’est manifestée dans d’autres établissements scolaires. Une nouvelle mode? «À ce stade, je pense qu’il s’agit d’un usage momentané du stock du 31 décembre non exploité», estime un travailleur social, qui tient à calmer le jeu: «La grande majorité des élèves du Renard, et des Cycles en général, se comportent correctement. Depuis les événements de l’automne dernier qui ont ébranlé le CO du Renard, je n’ai eu vent d’aucun problème dans cet établissement.» Une période de calme corroborée par Silvain Guillaume-Gentil, au nom de la police genevoise.

Gare à la plainte pénale

Interviewée par notre journal cet automne, Anne Emery-Torracinta s’était déjà montrée rassurante: «Aucun acte de violence, même isolé, n’est acceptable. Mais les chiffres ne font heureusement pas état d’un phénomène généralisé. Rappelons que ces cas de violence ne concernent qu’une poignée d’élèves sur les 13'000 jeunes du Cycle, et ce n’est pas parce qu’une école subit un épisode de violence que rien ne va dans cet établissement.»

Pour freiner l’ardeur des perturbateurs, les jeunes du Renard ont été informés que les coupables risquent de sévères mesures disciplinaires et, selon les situations, peuvent également faire l’objet d’une plainte pénale.

Concernant le chemin de l’école, qui ne relève pas de la responsabilité scolaire, des collaborations ont été mises en place avec les responsables de la sécurité du réseau des Transports publics genevois. Et ce n’est pas tout, indique Pierre-Antoine Preti: «Depuis plusieurs mois, le CO du Renard a intensifié sa coopération avec un autre réseau conséquent de partenaires (police, travailleurs sociaux hors murs, commune). Ceux-ci se concertent régulièrement sur le climat scolaire, mais également sur les voies d’accès. Gageons que ces efforts concertés permettront d’endiguer rapidement ce phénomène.»

Le voisin du Renard qui nous a alertés en doute: «C’est l’omerta qui domine! Les élèves qui subissent les actes de violence de cette bande de voyous n’osent, apparemment, pas se plaindre par crainte de représailles. C’est le cas également des riverains… La peur s’impose.»

Cas de vandalisme

Notre interlocuteur évoque enfin des cas de vandalisme dans le quartier: «Des caddies Migros et des vélos sont aussi régulièrement balancés dans le ravin que domine la passerelle du Nant des Grebattes, sur le trajet des élèves entre le cycle et l’arrêt terminal des TPG en bas du Lignon. Ces faits sont récurrents depuis des années, en toute impunité.»

Si quelques ados jouent les gros bras, le Renard n’est cependant pas un cycle à problèmes. «L’an dernier, un sondage mené auprès des directions a montré que cet établissement ne figurait pas parmi ceux qui souffraient le plus d’actes de violence, nous avait encore indiqué Anne Emery-Torracinta lors de l’interview. La direction du Renard est d’ailleurs proactive dans la prévention. Inspirée par le Cycle des Coudriers, elle a initié une formation particulière à l’intention des maîtres pour mettre en place un cadre clair et mieux gérer les situations difficiles.»