Deux députés rouvrent le dossier des abus sexuels à l'école

Deux députés d'Ensemble à gauche rouvrent le dossier des abus à l'école. Salika Wenger et Olivier Baud demandent que la commission de contrôle gestion du Grand Conseil enquête sur la manière dont le Département de l'instruction publique (DIP) a géré ces affaires impliquant des professeurs et des élèves, a révélé la RTS.

Un audit externe a déjà été rendu l'an passé (lire ci-dessous). Mais il a fait l'objet de critiques, tant sur le fond que sur la forme, et son champ d'étude était trop restreint, selon les motionnaires. «Les investigations menées jusqu'à présent se sont focalisées sur Tariq Ramadan (ndlr: accusé par quatre anciennes collégiennes genevoises de comportements inappropriés lorsqu'il était professeur entre les années 80 et 2000) et sur une période donnée, relève Salika Wenger. Il faut élargir la focale, faire la lumière sur le passé comme sur les années très récentes afin de voir si des cas ont été dénoncés et ce qui a été entrepris par le DIP en réaction.» Et permettre, à terme, de proposer des pistes pour améliorer les procédures en vigueur afin de mieux protéger les victimes d’abus et les personnes qui dénoncent ces situations.

Car des «lanceurs d'alerte» se retrouvent aujourd'hui «sur le banc des accusés», déplorent les députés. Leur motion se veut ainsi également une réaction à la plainte déposée par le DIP en mars 2018 pour violation du secret de fonction et aux auditions cet été de deux femmes - l'une est la responsable Egalité au DIP - ayant soutenu les victimes d'abus à De Saussure. «Le traitement judiciaire qui leur est fait est disproportionné et inquiétant, regrette Olivier Baud. La fonctionnaire a visiblement fait son devoir face à un déficit de soutien de la hiérarchie aux victimes.»

Les deux auteurs souhaitent que cette motion puisse être renvoyée immédiatement en commission de gestion et ont sollicité l'UDC pour qu'elle demande l'urgence jeudi en plénière du Grand Conseil.

Une enquête en 2018

Une enquête sur les abus à l'école a déjà été effectuée l'an passé suite à plusieurs dénonciations. Fin 2017, d'anciennes collégiennes genevoises expliquent, dans la Tribune de Genève, avoir été séduites et harcelées sexuellement par leur professeur Tariq Ramadan, en poste de 1984 à 2004 au Cycle des Coudriers puis au Collège de Saussure. Quelques semaines plus tard, une autre jeune femme dénonce le comportement problématique d'un autre enseignant, au Collège de Saussure. Après des hésitations, et face à la pression de personnalités genevoises qui dénoncent une «omerta institutionnelle», la cheffe du Département de l'instruction publique (DIP), Anne Emery-Torracinta, ordonne en mars 2018 une enquête indépendante sur la gestion, au sein du DIP, de situations impliquant des collaborateurs et portant sur l’intégrité sexuelle des élèves. L’analyse porte notamment sur la situation au Collège de Saussure.

Deux experts indépendants - anciens juges - sont chargés d'établir si des allégations à l’intégrité sexuelle d’élèves impliquant Tariq Ramadan ou d’autres collaborateurs ont été portées à la connaissance du DIP et comment ce dernier les a traitées. Fin octobre de la même année, après avoir exploré trente ans en sept mois de recherche, les experts rendent leur rapport. Pour eux, le Département n'a pas dysfonctionné. Mais ils relèvent un manque de directive et «sorte d’omerta» par le passé. Leurs conclusions font débat. L'avocate d’une ancienne élève de Tariq Ramadan ayant accepté de témoigner, Me Saskia Ditisheim, déclarait dans nos colonnes que ce rapport discutable «autant sur la forme que le fond, ne peut que déboucher sur une enquête administrative contre le DIP».