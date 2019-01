Deux braqueurs tirent en direction d'agents municipaux

Mercredi soir, peu avant 20 h 30, deux agents municipaux de la commune de Plan-les-Ouates patrouillent le long de la route de Saint-Julien, non loin de la frontière avec la France. Leur attention se porte sur un scooter et son équipage à moitié casqué. Le conducteur roule couvert, son passager a les cheveux à l’air.

Les agents s’approchent pour contrôler les individus. C’est alors que le passager sort une arme et tire dans leur direction. Plusieurs coups éclatent. Le bruit et le témoignage qui va avec s’entendent jusque dans les rangs de l’UDC, qui se fend d’un communiqué à la presse pour relater les faits et rappeler que sa section Ville de Genève a déposé depuis longtemps déjà une résolution intitulée «Pour une police municipale armée».

Elle court toujours, la résolution, comme les malfrats du milieu de la semaine qui ont filé sans plus se retourner en direction de Saint-Julien. La police genevoise confirme la chose et en rajoute une deuxième. «Peu avant de faire feu sur les deux agents municipaux, le même duo a braqué la station Tamoil sur la commune de Perly, soit à la hauteur du 286, route de Saint-Julien», explique le porte-parole, Jean-Philippe Brandt.

Avant de préciser: «Le montant du butin volé reste inconnu. Dérangés dans la commission de leur forfait par un client, les auteurs ont abandonné sur place un pistolet d’alarme. Le nombre de coups tirés par la suite, lorsqu’ils se sont soustraits au contrôle routier, est pour l’heure indéterminé. Le secteur a été bouclé mercredi soir pour les besoins de l’enquête et la récolte des éléments techniques.»

On ignore si des balles réelles ont été tirées. Le pistolet d’alarme imite à la perfection le vrai pistolet, mais rien n’en sort. Les deux agents sont indemnes. (TDG)