Dettes et soupçons de vol au parc des Bastions

Il y a du rififi au restaurant du parc des Bastions. Le dernier établissement encore géré par l’ex-empereur genevois de la restauration Jean-François Schlemmer (lire ci-dessous) a des difficultés financières et se retrouve au cœur d’une bataille judiciaire. Trois ex-employés, accusés de détournement de fonds et limogés il y a deux mois, se rebiffent. Ils contestent leur licenciement au Tribunal des prud’hommes et réclament des dizaines de milliers de francs d’arriérés de salaire et d’indemnités. Jugeant calomnieuse l’accusation de vol dont ils font l’objet, ils demandent en outre 20 000 francs chacun en réparation du tort moral subi pour avoir été arrêtés et interrogés pendant vingt-quatre heures par la police. Et ils contre-attaquent en révélant les manquements de leur ex-patron. Criblé de dettes, ce dernier ne paie pas certaines charges sociales, notamment l’AVS, alors qu’il prélève les cotisations sur les salaires. Un délit passible de poursuites pénales.

Des problèmes dès 2016

D’après les trois employés licenciés, les problèmes commencent en 2016, avec de fréquents retards dans le paiement des salaires, qui ne sont plus versés que par acomptes et payés en partie en argent liquide. Puis, à la fin de l’année dernière, survient un litige concernant le décompte des jours travaillés et des vacances. «Monsieur Schlemmer voulait nous faire signer un document stipulant que nous étions à jour, or ce n’était pas le cas, affirme A. Il nous restait des jours de récupération et des vacances à prendre, mais comme il devait y avoir un contrôle, il voulait montrer que tout était en ordre.» Cependant, les trois salariés refusent de signer.

Par la suite, A. et ses collègues N. et I. sont dénoncés à la police et arrêtés pour des vols, totalisant plusieurs dizaines de milliers de francs, dans la caisse du restaurant. «Mon client a mené une enquête pendant plusieurs semaines, explique l’avocat de Jean-François Schlemmer, Nicolas Perret. Il a constaté que les sommes qu’il y avait dans la caisse ne correspondaient pas à celles enregistrées, notamment suite aux brunchs du dimanche, qui connaissent une forte fréquentation. Ces trois employés avaient mis au point un subtil système de double facturation.»

«Mes clients souhaiteraient avoir accès au dossier pour savoir exactement ce qu’on leur reproche et pouvoir s’expliquer» Me Razi Abderrahim, avocat

Selon une source officielle, des policiers sous couverture auraient payé des consommations avec des billets marqués qui auraient ensuite été retrouvés dans les poches des intéressés. Le porte-parole du pouvoir judiciaire, Henri Della Casa, ne fait pas de commentaire à ce propos, confirmant seulement qu’une procédure pénale est ouverte contre les trois prévenus. «J’ai interpellé le Ministère public pour savoir si on avait retenu quelque chose contre eux, confie leur avocat, Razi Abderrahim, mais je n’ai pas encore reçu de réponse. En tout cas, je n’ai pas été informé d’une inculpation. Mes clients souhaiteraient avoir accès au dossier pour savoir exactement ce qu’on leur reproche et pouvoir s’expliquer.»

Une société endettée

Sortis libres de leur interrogatoire, les prévenus ont une version différente de celle de l’avocat de Jean-François Schlemmer. «Comme le patron et la comptable n’étaient jamais au restaurant, c’est nous qui nous occupions de payer les fournisseurs, raconte N. Parfois, nous avons même dû les payer de notre poche. Nous nous cotisions parce qu’il ne restait pas assez de liquide en caisse et que les fournisseurs ne voulaient plus laisser leur marchandise à crédit, vu que le restaurant leur devait déjà trop d’argent. Ensuite, nous nous remboursions dès que de l’argent entrait à nouveau en caisse.» Si c’est vrai, cela pourrait peut-être expliquer la présence des billets marqués dans leurs poches.

En tout cas, les difficultés de paiement des fournisseurs sont avérées. Plusieurs d’entre eux ont mis la société de Jean-François Schlemmer aux poursuites. Sur un extrait du registre des poursuites, que nous nous sommes procuré, on voit par exemple qu’un marchand de primeurs réclame plus de 170 000 francs d’ardoise. Me Perret affirme toutefois qu’un arrangement pour un paiement échelonné a été trouvé avec ce dernier.

Dans ce document, on voit aussi que la société de Jean-François Schlemmer totalise depuis 2014 plus de 700 000 francs de poursuites de la caisse de compensation AVS. Un dixième de cette somme a entre-temps été réglé, mais le problème perdure puisque les poursuites les plus récentes datent du mois dernier. Il y a un an, A., N. et I. se sont ainsi aperçus que leurs comptes AVS n’étaient plus provisionnés depuis 2016, ce que confirme un récent relevé de la caisse de compensation. Pourtant, leur part des cotisations a bien été prélevée, comme en attestent leurs fiches de salaire. Les retards sont également importants dans le paiement de la TVA et des impôts.

Le bail pourrait être résilié

À la Ville de Genève, propriétaire du restaurant du parc des Bastions, on n’était pas au courant de ces problèmes financiers. Des vérifications sont en cours au Département des finances et du logement. Le cas échéant, elles pourraient déboucher sur une résiliation du bail pour non-paiement des charges sociales. Mais la plupart du temps, nous explique-t-on, les litiges de ce genre avec les restaurateurs locataires de la Ville finissent par se régler à l’amiable. (TDG)