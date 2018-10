Détenu suspecté d’en avoir violé un autre à Curabilis

Nouvelle affaire de nature sexuelle à la prison de Curabilis. En juin, un détenu s’est retrouvé suspecté d’avoir abusé d’une gardienne. Selon nos renseignements, un autre prisonnier vient d’être prévenu, le week-end dernier, de contraintes sexuelles à l’encontre d’un autre pensionnaire de l’établissement qui renferme des condamnés souffrant de troubles psychiques.

Le procureur Gregory Orci a entendu R., le suspect, qui pourrait aussi être poursuivi pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Le prévenu, un homme robuste qui pèse deux fois plus que l’autre prisonnier, l’aurait contraint à lui prodiguer des fellations entre juillet et octobre. Dans la procédure préliminaire, il est également question d’un rapport sexuel complet. Le plaignant, qui décrit avoir notamment été saisi par les épaules et poussé sur le lit, a dénoncé l’ensemble des faits le 11 octobre.

«Relations consenties»

Entendu dans la foulée, R. estime en substance qu’il s’agissait de relations consenties et qu’il n’a jamais recouru à la violence ou à la force. Il affirme avoir pénétré le plaignant sans préservatif en sortant de la douche. Il explique aussi lui avoir proposé de devenir son compagnon sexuel en prison, mais il ne lui aurait pas donné une réponse claire en ce sens. C’est-à-dire? L’audience de confrontation permettra d’y voir plus clair. Durant son audition, le suspect raconte que l’autre prisonnier s’est rendu plusieurs fois dans sa cellule pour regarder une revue ou un film pornographique. Le suspect soutient donc que son collègue est conscient de ce qu’est une relation sexuelle. R. estime notamment que le plaignant a refusé certaines pratiques et qu’il a respecté cela. Enfin, le prévenu explique aussi avoir rédigé une petite annonce sexuelle pour le compte du plaignant. Annonce qu’il devait transmettre à un contact hors de la prison.

Le magistrat chargé de l’enquête a saisi le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) pour ordonner la détention provisoire du prévenu. Celui-ci, qui tient à rester à Curabilis, se dit prêt à changer d’étage, s’il le faut.

Détenu déplacé

Le suspect est défendu par Mes Serge Patek et Thomas Barth, qui ne souhaitent pas faire de commentaire. À noter que le TMC a ordonné, en ce début de semaine, un déplacement du prévenu au sein de l’établissement. Et non une détention provisoire à la prison de Champ-Dollon comme le souhaitait le Ministère public. En Suisse, la loi considère que le viol ne peut être pratiqué que sur une femme et ne reconnaît comme viol que la pénétration vaginale par un pénis, et rien d’autre. Il est sanctionné d’une peine privative de liberté de 1 à 10 ans, et de 3 ans au moins «si l’auteur a agi avec cruauté».

Le reste des infractions sexuelles possibles, y compris le viol d’un homme, sont réunies sous l’article regroupant les contraintes sexuelles. Là, l’auteur encourt une peine privative de liberté de 10 ans au maximum ou une peine pécuniaire. Réforme de la loi en cours Cette définition ne convient plus à la société, relevait le mois dernier la conseillère nationale Laurence Fehlmann Rielle. La socialiste genevoise a défendu à Berne une motion pour faire changer le texte. «La différenciation actuelle a pour conséquence de banaliser ou de minimiser certains actes sexuels», jugeait l’élue. Pour elle, une définition élargie aiderait les victimes masculines, notamment les personnes homosexuelles, à être prises au sérieux dans leur statut de victime de viol. La proposition a finalement passé la rampe du National. Le texte doit encore être traité par le Conseil des États, puis il sera discuté dans le cadre du projet d’harmonisation des sanctions du Code pénal. (TDG)