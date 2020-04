Détenu siffleur: la justice sermonne Champ-Dollon

À Champ-Dollon, un détenu, suspecté d’avoir sifflé pour attirer l’attention d’une gardienne, a fait deux jours de cachot et perdu sa place à l’atelier. L’homme, qui tenait à son travail, a contesté cette «double peine». Il a demandé à la justice de pouvoir continuer ses activités à l’atelier en attendant qu’elle tranche sur le bien-fondé des deux punitions infligées.

Fait rare, le prévenu a d’abord obtenu l’effet suspensif devant la Chambre administrative et a pu retrouver son travail le 11 mars. Trois semaines plus tard, les magistrats rendent leur verdict sur le fond, admettent le recours de cet homme et jugent illicite la façon dont la prison a rendu sa décision. L’État est donc condamné à verser 1000 francs au prisonnier siffleur. Explications.

Les ennuis du détenu ont commencé le 20 janvier. Ce matin-là, à l’atelier, il siffle devant une gardienne. Notre homme soutient qu’il a juste sifflé «à tue-tête» et conteste avoir adressé cette mélodie à la surveillante.

À 9h20, il est immédiatement conduit en cellule forte. Six heures plus tard, il est entendu. Cinq minutes après, la sanction tombe: deux jours de cachot et perte de son travail en atelier. Dans son recours, le prisonnier déplore avoir dû dormir sur un matelas posé à même le sol. La direction, elle, rappelle qu’il a déjà fait deux fois l’objet de sanctions internes depuis son arrivée, à la fin de 2018.

Direct au cachot

«En réponse à une question posée aux détenus à la buanderie, mon client a spontanément dit avoir siffloté, relève son avocat, Me Robert Assaël. Il conteste avoir sifflé une gardienne: faudra-t-il à l’avenir rester muet en prison pour éviter les problèmes? La prison l’a immédiatement conduit au cachot, lui supprimant son travail. Alors qu’il n’avait pas encore été entendu et n’avait pas eu la possibilité de former recours. Ce n’était pas acceptable.»

L’avocat salue «la sage décision» de la Chambre, qui lui a permis, via l’effet suspensif, de retrouver son travail le 11 mars: «Avec son pécule, il peut indemniser la victime.»

La direction réfute

Sur le fond, MeAssaël dénonce «une atteinte à la dignité humaine, car [son] client est obligé de porter un habit spécial, stigmatisé avec la mention, en gros caractères, CFCD (cellule forte Champ-Dollon). Aucune raison de sécurité ne le justifiant.»

Le détenu se plaint de ne pas avoir été fouillé en deux temps «et s’être retrouvé, pendant un bref moment, tout nu. Il y a là un traitement dégradant.»

La direction balaie les critiques. Elle estime qu’il ne s’est jamais retrouvé nu, qu’il a été fouillé dans les règles par des gardiens du même sexe qui lui ont remis un jogging.

Sans entrer en détail sur ces points, la justice admet aujourd’hui qu’une sanction s’imposait puisque «le recourant s’est montré irrespectueux envers une agente de détention ».

Il n’empêche, les juges estiment que la prison a rendu une décision illicite, ils retiennent une violation du droit d’être entendu: «Champ-Dollon ne donne aucune explication quant à l’écoulement d’une période si longue entre la mise en cellule forte (9h20) et l’exercice du droit d’être entendu par le détenu (ndlr: audition à 15h55). Aucun élément la justifiant ne ressort par ailleurs du dossier. En effet, l’incident est survenu pendant les horaires ordinaires d’activité de la prison.»

L’arrêt relève également l’existence d’un certain flou sur les personnes ayant parlé avec cet homme: «Selon la décision du 20 janvier, le directeur adjoint aurait entendu le recourant avant le prononcé de la sanction, alors que selon la décision nouvellement notifiée le 31 janvier, le gardien chef l’aurait entendu.»

Me Assaël indique que son client «est bien sûr satisfait, car il a retrouvé définitivement son travail. Cet arrêt est aussi important car même si, malheureusement, la question de l’habit stigmatisant et de la fouille non conforme n’est pas tranchée, il rappelle à la prison que, dans un État de droit, il est impératif de respecter le droit d’être entendu: auditionner le détenu avant de décider de son sort!»

Placement fondé

Laurent Paoliello, porte-parole du département chargé de la prison, estime que le principe même de la sanction n’est pas remis en cause: «La Chambre administrative a admis que le placement en cellule forte était fondé au vu des antécédents du détenu. Et il peut arriver, si toutes les cellules fortes (prévues pour une personne) sont déjà occupées, qu’un deuxième détenu y soit incarcéré et doive alors temporairement dormir sur un matelas posé à même le sol. De plus, la justice a ajouté qu’il était également possible de supprimer le travail au vu de l’obligation des détenus d’adopter un comportement irréprochable.»