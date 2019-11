Des villas ou des immeubles? Débat sur l’avenir du Petit-Saconnex

On ne pourra pas dire que l’avenir de ce périmètre n’aura pas été discuté! Le déclassement de la parcelle du Petit-Saconnex située entre les chemins Moïse-Duboule, de la Tourelle et des Crêts a été tranché une première fois en mars 2018 après un référendum municipal. À la suite d’un deuxième référendum, c’est au tour de l’ensemble des citoyens genevois de se pencher sur la question.

De quoi s’agit-il? Situé à environ cent mètres à l’arrière du café du Soleil, dont une partie enjambe encore la rue Alphonse-Pasteur, le périmètre mord sur le terrain occupé par l’église Jean-XXIII et la maison de paroisse attenante. Le terrain abrite un immeuble de deux étages sur rez et quelques villas nichées dans une abondante végétation. Le canton, soutenu par la Ville, souhaite déclasser le périmètre. pour y placer 200 logements supplémentaires. Il y a un an, le conseiller administratif Rémy Pagani évoquait « un projet modeste. La densité y sera moins forte que les prescriptions légales pour tenir compte des caractéristiques du lieu.» Selon le Conseil d’Etat, il s’agirait de construire «des bâtiments de gabarits limités variant de trois à cinq étages sur rez ». Pour les autorités, soutenues par la majorité du Grand Conseil, le lieu est idéal pour une densification: «Il est bien desservi par les transports publics et situés à côté d’infrastructures commerciales ou sportives».

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir

«Massacre d’un village»?

Les opposants n’y croient pas. Ils dénoncent le «massacre d’un village». Qui sont-ils ces opposants? Des associations, dont «Sauvegarde Genève», Pic-Vert, l’association des propriétaires de villas, le MCG, l’UDC et les Verts libéraux. Ils prédisent la disparition d’un périmètre de verdure et dénoncent la construction de «grands immeubles, dont la densité nuirait aux habitants nouveaux et actuels du quartier».

Dans une «Opinion» parue dans nos colonnes, Christian Gottschall, membre du comité de Pic-Vert, critique aussi la disparition «programmée» de l’église Saint-Jean XXIII. Mais l’Eglise catholique romaine n’est pas aussi catégorique: «Nous avons évidemment été approchés par l’Etat, comme tous les propriétaires, expose son secrétaire général Dominique Pittet. Mais nous n’avons pas de projets précis.»

Peu importe. Pour les opposants, ce vote est un signal. Il s’agit, assure Christian Gottschall, de «donner un signal afin que nos autorités privilégient un développement économique plus local et maîtrisé, qu’elles reconsidèrent leur fuite en avant dans la politique de densification actuelle.»