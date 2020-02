Des travaux pendant les vacances de février à la route de Chancy

L’office cantonal du génie civil procède en plusieurs étapes aux travaux de prolongement de la ligne de tramway n°14 entre le terminus actuel P+R Bernex jusqu’au futur terminus Bernex-Vailly. Entre le mardi 11 et le dimanche 16 février, une opération est prévue entre la route de Chancy et la route d'Aire-la-Ville.

Ainsi pendant ces six jours, le débouché de la route d'Aire-la-Ville sur la route de Chancy sera fermé à la circulation côté village. Une déviation sera mise en place via la route de Chancy (direction Bernex) et via la rue de Bernex et route de Laconnex (direction Chancy). Côté transports publics, les arrêts TPG P+R Bernex (direction Satigny), Vuillonnex (dans les deux sens) et Bernex-Place (dans les deux sens) ne seront pas desservis par la ligne 70. Et l'arrêt TPG P+R Bernex (direction campagne) sera déplacé sur la rue de Bernex pour les lignes J et K.