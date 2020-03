Des tensions internes ébranlent l’EMS de Drize

Une crise interne secoue l’EMS de Drize depuis plusieurs mois. Le directeur de cet établissement de 60 résidents a démissionné à la fin de janvier, et sur les trois cadres, l’une - responsable des soins - est en arrêt maladie à 50% depuis près d’un mois et une autre - responsable de l’administration et des ressources humaines - vient d’annoncer son départ pour la fin de mai. La Cour des comptes et l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail ont été saisis.

Les problèmes ne sont pas nouveaux au sein de cette maison pour personnes âgées. Depuis son ouverture en 2011, quatre directeurs, dont deux par intérim, s’y sont succédé. «Il y a des problèmes de gouvernance depuis le début», confirme Claude Morex, membre de l’association.

«Pas de pilote»

Le dernier directeur a formellement quitté l’EMS à la fin de janvier, deux ans et demi après son engagement. La version officielle est qu’il voulait donner une nouvelle orientation à sa carrière. Officieusement, des collaborateurs se plaignaient de son style de management et de dysfonctionnements au sein de le structure depuis plusieurs mois. «Il n’y avait pas de pilote dans l’avion, tout reposait sur les cadres», résume une employée.

En avril 2019, la médecin répondante de la maison, Carine Bech, a informé pour la première fois la présidente de l’association EMS Résidence de Drize, Béatrice Guex-Crosier, de tensions entre le directeur et les cadres. Dans les mois qui ont suivi, d’autres collaborateurs lui ont fait part d’une série de manquements de la direction. En tant qu’exploitante de l’établissement, l’association a la mission de recruter et contrôler la personne à la tête de l’institution. Des cadres lui reprochent aujourd’hui d’avoir failli à son devoir de surveillance. «Je n’ai plus confiance en ses membres», déplore une collaboratrice.

Nomination controversée

Que répond Béatrice Guex-Crosier? «Je n’ai pas cherché à cacher quoi que ce soit ou laissé la situation se détériorer. Lorsque les cadres ont demandé une supervision en mai, nous la leur avons accordée. Nous avons répondu à chacune de leurs sollicitations.» Depuis le départ du directeur, l’intérim est assuré par un membre du comité, André Schmutz. «Nous voulions une personne qui soit au courant des difficultés de l’établissement», précise Béatrice Guex-Crosier. L’association a préalablement vérifié auprès de la Fédération genevoise des établissements médico-sociaux si elle avait le droit d’élire un de ses membres à la direction de l’EMS. C’est le cas.

Cette nomination passe mal auprès des collaboratrices sondées: «Il est à la fois juge et partie, comment lui faire confiance?» s’interroge l’une d’elles. Plusieurs lui reprochent un «manque d’écoute» et son «ton cassant». Notamment lors d’entretiens menés alors qu’il était membre du comité de l’association. «J’ai la boule au ventre quand je vais travailler et parfois je dois m’éclipser car j’ai les larmes qui me montent aux yeux», confie aujourd’hui une employée. «Nous avons dénoncé des dysfonctionnements et au lieu d’être soutenues, on nous le fait payer», estiment les cadres interrogées. Suzanne Barthassat, qui vient de démissionner du comité de l’association, explique sa décision notamment par «son refus de cautionner la maltraitance envers certains cadres de l’établissement».

Ces critiques, André Schmutz les réfute: «Je pose un cadre et forcément cela gêne certaines personnes qui avaient pris leurs habitudes et doivent revenir à leur place. Je suppose que cela doit être particulièrement compliqué pour celles qui ont émis le souhait de reprendre par elles-mêmes la direction par intérim, ce que l’assemblée générale leur a refusé.» La responsable des soins, Béatrice Hirsch, confirme que les trois cadres avaient fait cette proposition. Elle précise toutefois qu’elles étaient prêtes à «être coachées par un superviseur externe» si besoin.

Administrateur dans la fonction publique à 90%, André Schmutz a-t-il le temps de se consacrer à sa nouvelle mission? «Je suis autorisé à augmenter mon taux d’activité jusqu’à 120% et je suis en discussion pour abaisser à terme mon temps de travail auprès de mon employeur actuel», répond-t-il.

Laurent Beausoleil, directeur de l’association des EMS de Lancy qui avait assuré le premier intérim à Drize, regrette la situation que traverse l’établissement «doté de cadres de grande qualité». Une personne bien informée dans le milieu note que ce nouveau changement à la tête de l’institution «démontre que le comité de l’association est peut-être un peu faible». Elle observe que les membres de ces structures juridiques n’ont pas toujours les compétences pour diriger une telle institution. Dans le cas présent, il s’agit de représentants des trois communes (Carouge, Troinex et Bardonnex) qui ont participé financièrement à la création de l’EMS.