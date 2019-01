Des poubelles dernier cri pour les villes de Carouge et de Genève

Dès le mois de mai, les villes de Carouge et de Genève procéderont au remplacement de leurs poubelles. But de la manœuvre: proposer un modèle unique et plus fonctionnel. Les futures corbeilles arboreront toutes des cendriers et disposeront d’un système d’ouverture permettant de changer facilement les sacs.

Une nouveauté saluée par le service de la voirie carougeoise. «Le modèle dont nous disposons actuellement est en acier. Il pèse 7,2 kilos et doit être soulevé par nos employés communaux une fois par jour au minimum afin de vider les ordures», indique Nils Rademacher, chef du service voirie, espaces verts et matériel de Carouge.

Capacité supérieure

Autre intérêt de ces nouvelles corbeilles: elles disposeront d’une capacité de 110 litres, contre 35 actuellement. Une contenance plus adaptée aux nouveaux besoins de la population. «Les gens mangent de plus en plus à l’extérieur lors du repas de midi. Les plats à emporter deviennent courants et la quantité de déchets augmente considérablement. Du coup, nos poubelles devenaient trop petites, constate le responsable. Afin de combler ce manque, nous avons rajouté une quantité astronomique de poubelles dans toute la commune.» Aujourd’hui, la Cité sarde compte donc 730 poubelles. Elles seront remplacées ce printemps par 485 nouveaux modèles dotés d’une capacité supérieure. Ces derniers seront installés dans différents lieux actuellement à l’étude.

Afin de réaliser cette opération, Carouge s’est associée à la Ville de Genève, qui travaillait sur un projet de boîtes à ordure sur mesure, adaptée à ses besoins. Le service d’achat de la Ville a ensuite fait un appel d’offres afin de les fabriquer. En procédant de la sorte, elle reste propriétaire du modèle et ne dépend plus d’un seul fournisseur.

Contrairement à Carouge, la Ville ne changera pas ses 2000 poubelles lors d’une seule opération. Elles seront remplacées au fur et à mesure de l’usure des anciens spécimens et des nouveaux aménagements réalisés en ville.

Grâce à cette collaboration, les deux communes ont pu réaliser des économies substantielles en réalisant une commande groupée auprès d’une entreprise carougeoise.

Plastique biodégradable

Reste une question sensible: à l’heure d’une prise de conscience planétaire sur la pollution liée au plastique, est-il réellement judicieux de se lancer dans un modèle doté de sacs-poubelles? L’autre option aurait été de disposer de bacs lavables, mais ces derniers doivent être nettoyés presque tous les jours afin d’éviter les mauvaises odeurs. Or un lavage quotidien demanderait un investissement trop conséquent. Par ailleurs, ces conteneurs devraient être changés régulièrement en raison de l’usure, impliquant une consommation de plastique également importante. Le choix final s’est donc porté sur des sacs en plastique biodégradables. (TDG)