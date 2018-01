Des places «XXL» pour le parking du Mont-Blanc

La concurrence regarde

La Fondation des parkings agrandit une douzaine de places au parking Saint-Antoine et une quarantaine dans celui des Alpes. Pas plus. L’entreprise de droit public gère des parkings qui tendent à être moins vieux que celui du Mont-Blanc (créé en 1972). Or les nouveaux parkings proposent en général des places plus grandes.



«L’augmentation du nombre de véhicules de type SUV ces dernières années ne signifie pas que la tendance perdurera», estime Emmanuelle Merle. La porte-parole de la Fondation relève par ailleurs que les capitales européennes limitent, ou interdisent, l’accès au centre-ville des véhicules les plus polluants. Certains ajoutent que proposer des places pour gros bolides serait politiquement incorrect, alors que les autorités politiques entendent restreindre leur accès en ville. La Fondation emploie 170 collaborateurs dans le canton.