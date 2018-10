Des pièces de haute couture pour petits budgets

Les bons plans

Naïma Pollet, 27 ans



La jeune femme est la cofondatrice du Fesses-tival, premier événement dédié aux sexualités plurielles à Genève, qui se tiendra du 26 au 28 octobre au Sentier des Saules à la Jonction. L’événement propose une programmation variée autour de la thématique de la sexualité et de ses formes diverses, à travers des ateliers de réflexion, des expositions et la projection de courts-métrages. Côté culture artistique, Naïma aime flâner du côté de l’espace d’art indépendant Topic, qui a pour but «d’offrir une plateforme d’expérimentation à des jeunes artistes genevois». Pour les joies du 7e art, la jeune femme privilégie le cinéma Spoutnik «pour ses canapés moelleux et sa programmation riche et variée». Quand il s’agit de faire quelques emplettes, elle se rend à l’épicerie participative Le NID, qui propose «une large variété de fruits et de légumes bio, locaux et de saison». Pour les plaisirs du palais, Naïma opte pour le bar L’Écurie et son «jus de gingembre incontournable», avant de se diriger vers son restaurant préféré, Le Thé, à la rue des Bains. «Leurs raviolis à la vapeur sont délicieux et j’adore l’ambiance cosy du restaurant, avec ses étagères remplies de minuscules théières.»