Des nettoyeuses licenciées se mettent en grève pour réclamer un plan social

Pour elles, c’est un peu la double punition. Non seulement elles ont été licenciées, mais leur ex-patron semble tout faire pour les empêcher de retrouver du travail. Employées d’une importante entreprise de nettoyage genevoise, ces femmes ont appris leur licenciement le 12 novembre. En tout, trente-sept personnes — sur les 173 collaborateurs de l’entreprise — sont remerciées suite à la perte d’un gros client, l’Union Bancaire Privée (UBP), qui a décidé de changer de prestataire de service à partir du 1er février 2019.

Clause de non-concurrence

Ce mercredi, les nettoyeuses se sont mises en grève pour réclamer la négociation d’un plan social. Ces femmes peu qualifiées, et qui cumulent souvent plusieurs emplois à temps partiel et mal payés, souhaitent être reclassées à un poste similaire ou, à défaut, obtenir des compensations financières. Elles demandent par ailleurs l’annulation d’une clause de non-concurrence, qui interdit par contrat à l’UBP (ou à la nouvelle société de nettoyage mandatée par elle), de les réembaucher. «Pourtant, c’est l’usage dans la branche, rappelle Merita Elezi, du syndicat SIT. L’UBP et son nouveau mandataire étaient d’ailleurs d’accord de reprendre les nettoyeuses licenciées.»

Le syndicat dénonce une mesure de représailles à l’encontre de la banque et de l’entreprise de nettoyage concurrente qui a repris le mandat, mais dont les seules victimes sont les employées licenciées, qui se voient ainsi empêchées de retrouver un travail. «À l’origine, ce genre de clause de non-concurrence évitait à un mandataire de perdre son personnel en même temps que son client, explique Thierry Horner, secrétaire syndical au SIT. Mais en l’occurrence, elle ne se justifie pas, puisque leur patron n’a pas de travail à leur donner.» Pire, ce dernier avait même fait signer à ses nettoyeuses des contrats leur interdisant d’être engagées par toute entreprise concurrente pendant deux ans après la fin des rapports de travail, une clause qu’il a cependant supprimée sous la pression du syndicat.

Douze personnes reclassées

Entre-temps, douze personnes ont pu être reclassées, mais il en reste vingt-cinq sur le carreau, dont des femmes qui ont près de vingt ans d’ancienneté ou qui sont proches de l’âge de la retraite. La société employant moins de 250 personnes, le Code des obligations n’impose pas de plan social en cas de licenciement collectif. Selon le syndicat SIT, le patron incriminé, qui fait également partie des instances paritaires de la branche, refuse d’en négocier un, estimant en avoir fait assez pour essayer de reclasser les personnes licenciées. Nous n’avons pas pu le joindre hier. Dans la soirée, les nettoyeuses ont décidé de reconduire leur grève ce jeudi.

Du côté de l’UBP, où les locaux n’ont pas été nettoyés hier soir, on estime ne pas être impliqués dans ce conflit social. (TDG)