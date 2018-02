Des milliards, de l’audace et une influence certaine

«L’argent permet de mesurer mon succès. Mais ce n’est pas mon moteur. Mon temps est plus précieux.» Dans le quartier des organisations internationales, le multimilliardaire Ernesto Bertarelli reçoit dans ses bureaux au luxe feutré. Il arrive, bronzé et tiré à quatre épingles. Nos interlocuteurs nous ont décrit un homme «normal». «Vraiment? Ça me fait plaisir! Les gens ont parfois du mal à aller au-delà de ma richesse et à nouer une vraie discussion», regrette-t-il. Selon lui, la meilleure mesure de son succès serait «d’avoir été retenu par la Tribune de Genève comme l’une des dix personnes de pouvoir à Genève». La boutade fait sourire. Il insiste: «Ce choix est plus intéressant que le montant de mon compte en banque. Des comptes en banque, il y en a beaucoup. L’important est de s’intéresser à l’avenir, d’avoir de l’influence, de faire des choses intéressantes pour notre société et la planète.»

Durant la conversation, Ernesto Bertarelli reste sur ses gardes, tout en souriant volontiers. «Je préfère mille fois être dans un environnement de découverte que de pouvoir. Le pouvoir limite la créativité et je troquerais volontiers l’un pour l’autre.» Peut-être, mais c’est bien sa fortune, alliée à une ambition et des capacités hors normes, qui lui donne un levier d’action dans des domaines aussi variés que l’économie, le sport, la science et la philanthropie.

«Il travaille»

À 52 ans, l’Italo-Suisse, qui «réside entre Vaud et Gstaad mais réfléchit à Genève», affiche un physique de séducteur. Séducteur, mais pas dilettante. «Il aurait pu être un héritier détestable, mais ce n’est pas un héritier», condense un politique en «off». S’il a reçu de son père, à 31 ans, les rênes de l’entreprise pharmaceutique Serono, il l’a développée, modernisée puis vendue dix ans plus tard à l’allemand Merck. Gagnant 10 milliards d’euros au passage. Excessif, jugent les uns, vu le peu de médicaments en préparation. Un joli coup, admirent d’autres.

Désormais, le quinquagénaire pourrait se reposer, mais «il travaille», souligne Michel Bonnefous, un ami d’enfance. Avec des bureaux à Genève, Londres, Jersey, Boston et San Francisco, ses activités se partagent entre la finance, les sciences de la vie et l’immobilier. Une telle réussite ouvre bien des portes. Dégageant la force d’un homme puissant et pris au sérieux, il entretient un lien distant avec le monde politique, dont il se sait écouté. Il a ainsi eu son mot à dire sur l’aménagement de la future plage des Eaux-Vives. «Je demande rarement une réunion, mais si l’on m’invite, je viens volontiers», glisse-t-il. «Lors de la création du Campus Biotech, il lui était presque plus facile qu’à moi de parler au conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann», confie Pierre-François Unger, ancien conseiller d’État chargé de l’Économie. Respecte-t-il les hommes politiques? «Oui, ou alors il serait assez habile pour faire semblant», glisse un élu haut placé.

Dans son entourage, la déférence, sinon la crainte, est palpable. Si les personnes interrogées décrivent un homme «normal», au contact et au tutoiement faciles, aucune ne lui trouve de défaut. Ce qui compte le plus, c’est sa famille. Sa femme, Kirsty, et ses trois adolescents représentent «une des constructions les plus valorisantes et les plus complexes de ma vie. J’y suis extrêmement attaché. J’ai voulu être aussi impliqué que ma femme dans l’éducation des enfants, dès leur plus jeune âge.»

«Bien sûr, l’argent lui donne du pouvoir, résume Michel Bonnefous. Mais il se bat pour que cela ait un sens. C’est un homme sain et très structuré, avec les pieds sur terre. Et de grandes ambitions.»

«Je ne suis pas Coubertin»

L’ancien patron de l’EPFL Patrick Aebischer l’a beaucoup côtoyé. L’École polytechnique l’a aidé à construire le bateau qui a remporté la Coupe de l’America. «C’est un personnage hors du commun. Ce qui m’a frappé, c’est qu’il voulait gagner du premier coup. C’est un passionné d’innovation et un gagneur.»

L’intéressé l’admet en riant. «Difficile de dire le contraire. Je ne suis pas Coubertin. Je ne conçois pas une activité comme une simple participation. Il faut se fixer des objectifs ambitieux. J’avance en me projetant dans le futur, avec des rêves plus grands que la réalité.» Cela implique un certain type de management. «Il inspire le respect. En affaires, j’imagine qu’il peut être dur», analyse Pierre-François Unger. «En voile, la dizaine d’équipiers d’Alinghi a un devoir de résultat. Mais quand on traverse une mauvaise passe, il sait trouver les bons mots pour rebondir», note Pierre-Yves Jorand, qui navigue avec lui depuis vingt-cinq ans. «Les objectifs sont élevés. C’est lui qui commande, tel un chef d’orchestre. Mais tout le monde a son mot à dire. Il donne confiance et permet à chacun de devenir meilleur», livre le marin Arnaud Psarofaghis, l’un des plus doués de sa génération, qui a rejoint Alinghi en 2016.

«Je suis assez directif, admet le chef. Mais Alinghi n’est pas une structure hiérarchique. En sport et en affaires, je cherche des partenariats avec des gens de grande qualité qui ont, dans leur métier, des compétences bien supérieures aux miennes. Ce qui me plaît le plus, c’est d’amener des équipes à être extrêmement performantes.» Une faculté saluée de tous: «Ernesto Bertarelli sait identifier les meilleurs» et a «la capacité de séduction» pour les attirer.

Michel Bonnefous a partagé l’aventure Alinghi dès le départ. «Il avait les moyens, bien sûr. Mais d’autres en avaient plus que lui. Lui s’est limité à un budget. Il a apporté sa culture managériale et la profondeur de son expérience.»

En 2003 et 2007, le triomphe d’Alinghi a fait rêver un large public. Le succès a rejailli sur Genève. «Il a motivé toute une génération à faire de la voile», confie le navigateur Sébastien Schneiter, 22 ans. Aujourd’hui, le «fonds ambition» de la Société nautique, présidé par Ernesto Bertarelli, soutient des jeunes sportifs de talent.

«Ni Bill Gates»

«Je ne me cache pas d’avoir de l’ambition pour mon pays», dit l’entrepreneur, qui investit dans de jeunes compagnies innovantes. Cette ambition s’illustre surtout par le financement de quatre chaires en neurosciences à l’EPFL et la création du Campus Biotech à Sécheron. «Nous étions en train d’inaugurer les chaires qu’il finance à l’EPFL quand nous avons appris la fermeture du site genevois de Merck, se souvient Patrick Aebischer. Je lui ai suggéré de racheter le bâtiment et de créer un centre de recherche sur le cerveau.» Le Campus Biotech naîtra ainsi, avec le concours de l’Université de Genève et grâce à un autre philanthrope richissime, Hansjörg Wyss, qui financera pour moitié le rachat du bâtiment et donnera 100 millions pour l’Institut Wyss qui s’y est installé.

Les politiques ont apprécié. «Genève n’avait jamais connu de licenciement touchant 1260 personnes, rappelle le président du Conseil d’État, François Longchamp. Il était exclu que Merck vende au plus offrant – banque ou société de trading. Il fallait conserver sur ce site des laboratoires de recherche. Ernesto Bertarelli a présenté le meilleur projet et cette très mauvaise nouvelle s’est avérée une chance pour Genève. On sentait qu’il voulait trouver une solution, qu’il avait une sorte de dette morale.»

Mais le mécène ne donne pas sans fixer des objectifs de réussite: «Il n’aurait pas investi dans ce projet s’il ne croyait pas au business model», note Jean-Dominique Vassalli, ancien recteur de l’Université. «C’est un homme charismatique doublé d’un philanthrope dynamique, attentif à la gestion de l’argent donné», appuie le directeur des HUG, Bertrand Levrat, qui le côtoie au Campus Biotech.

«Je n’essaie pas d’être Bill Gates mais j’essaie d’être cohérent», confie Ernesto Bertarelli, sélectif jusque dans la philanthropie: la fondation familiale protège les fonds marins aux Caraïbes et dans l’océan Indien, soutient le parc animalier de la Garenne, aide des festivals de musique. «Il fait discrètement des choses très généreuses», résume Pierre-François Unger. Sur le plan privé, ses amis saluent sa fidélité. «Il a aidé beaucoup de vieux copains. Son soutien a été déterminant lors de la construction de mon école. Malgré l’éloignement, il me témoigne toujours un intérêt bienveillant», apprécie Alain Moser, directeur de l’école du même nom.

La Coupe et le Campus

Le sport à haut niveau et la biotechnologie: Ernesto Bertarelli évoque ses passions et son ambition pour Genève.

Ernesto Bertarelli, avez-vous du pouvoir?

Je ne pense pas avoir du pouvoir. J’espère avoir un peu d’influence, peut-être.

De quoi êtes-vous le plus fier?

Je suis très fier de deux choses. Principalement, la création du Campus Biotech. Il ne m’appartient pas mais j’ai participé à la création de son idée. Réussir à influencer les idées, pour moi, est beaucoup plus important que d’avoir du pouvoir. Et puis, bien sûr, je suis fier d’avoir gagné la Coupe de l’America.

De quoi Genève a-t-elle besoin pour avancer?

Je pense que Genève devrait prendre conscience de sa grandeur.

C’est-à-dire?

Cela veut dire de se préoccuper bien sûr de son quotidien, qui est compliqué, parce que c’est une grande ville dans un petit canton. Mais sans oublier l’importance qu’elle a dans le monde helvétique. P.R.

