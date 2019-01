Des maîtres veulent raboter l’horaire scolaire

Depuis 2014, les élèves du cycle moyen de la 5P à la 8P (8 à 12 ans) ont école le mercredi matin. Avec cet ajout d’une demi-journée, permettant l’introduction de l’anglais et le renforcement de la lecture, le Canton est passé à un horaire scolaire sur quatre jours et demi, comme le reste de la Suisse. Des postes de soutien à la lecture et d’enseignants complémentaires – ou voltigeurs – ont été créés.

L’horaire de l’élève du cycle moyen est passé de 28 à 32 périodes. Mais puisque certaines durent 50 minutes au lieu de 45, le temps effectif s’élève en réalité à 33,1 périodes, contre 28 pour le professeur. C’est plus qu’au Cycle – 32 – et c’est un record en Suisse. C’est surtout trop, selon la Société pédagogique genevoise (SPG), le syndicat des maîtres du primaire. Francesca Marchesini, sa présidente, relève que les enseignants constatent une fatigue accrue des élèves, que leur participation aux loisirs extrascolaires s’est réduite et que l’organisation pour les professeurs s’est complexifiée.

Cette réaction fait suite à la publication de la première partie d’un rapport du Service de la recherche en éducation (SRED) sur les impacts de l’introduction du mercredi matin, comme l’a relevé «Le Courrier» . Une étude qualifiée «de poudre aux yeux» par la SPG, qui estime que le SRED élude une question centrale: l’introduction de cette matinée a-t-elle eu un impact positif sur les apprentissages des élèves, notamment en lecture? Le syndicat a demandé l’ouverture de discussions avec la conseillère d’Etat en charge de l’Instruction publique, Anne Emery-Torracinta, pour ramener la grille des élèves à 30 périodes. Afin, aussi, d’examiner le dispositif critiqué des voltigeurs. En effet, si la collaboration entre les titulaires et les maîtres complémentaires est perçue comme «relativement positive», le SRED a récolté des doléances: difficultés inhérentes aux horaires morcelés, statut fragile des voltigeurs perçus par les élèves comme des remplaçants, entre autres.

