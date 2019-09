Des lunettes pour voir ce qu’il y a sous le bitume

Des lunettes pour voir à travers les objets, cela ressemble à de la science-fiction. Pourtant, c’est en quelque sorte possible aujourd’hui avec la réalité augmentée. Pour les néophytes, rappelons que cette technologie consiste à superposer des éléments virtuels à la réalité, par le biais d’outils numériques.

Des chercheurs de l’Université de Genève ont ainsi mis au point, en collaboration avec les Services industriels de Genève (SIG) et le CERN, des lunettes servant à visualiser – in situ et en 3D – les réseaux (eau, gaz, électricité, télécommunications, thermique, etc.) qui passent dans le sous-sol. Le but est de permettre aux entreprises de travaux publics de savoir très précisément ce qu’il y a sous le bitume, afin de pouvoir creuser sans risquer d’endommager des câbles ou des conduites.

4000 kilomètres de câbles

Pour cela, l’Institut des sciences de l’information (ISI) de l’Université a exploité les bases de données des SIG et du CERN recouvrant, dans tout le canton, plus de 4000 kilomètres de câbles électriques, 1600 km de conduites et de branchements d’eau et 1300 km de conduites de gaz, sans oublier 940 km de fibre optique et 250 km de canalisations de chauffage à distance. Les chercheurs en ont tiré une modélisation des réseaux avec leur géolocalisation, leur profondeur, le diamètre des conduites et d’autres précisions.

Pour avoir accès à ces informations, les futurs usagers devront installer le logiciel développé par l’ISI sur un casque de réalité augmentée, qui coûte environ 4000 francs. «Celui-ci contient un ordinateur complet, un GPS et des caméras 3D qui scannent l’environnement pour vous géolocaliser», explique Dimitri Konstantas, directeur de l’ISI. Il faut ensuite télécharger gratuitement les données au coup par coup, l’ensemble du fichier étant beaucoup trop lourd pour la mémoire du casque. «Pour l’instant, le téléchargement se fait préalablement via le wi-fi, mais à l’avenir il pourra se faire depuis n’importe où avec la 5G.»

Il n’y a alors plus qu’à enfiler le casque et viser le sol pour visualiser les réseaux se trouvant sous nos pieds, sous forme de modélisation holographique projetée sur le verre des lunettes. Comme le système utilise la 3D, la perspective évolue quand l’utilisateur change de position. Ce dernier sait donc s’il se trouve juste au-dessus d’une canalisation ou un peu à côté, et à quelle profondeur elle est située. Cela fonctionne avec une précision de quelques centimètres. «Les essais pilotes ont montré que cette technologie est extrêmement précise, relève Patrice Poirier, responsable du cadastre des réseaux aux SIG. Comme nous réalisons environ 6000 interventions sur près de 2500 chantiers chaque année, ce système nous sera très utile.» Il permettra au passage de faire des économies substantielles, puisque les dégâts occasionnés sur des canalisations et d’autres infrastructures souterraines lors de travaux coûtent cher.

Le principe développé par l’ISI pourrait également servir à l’avenir à d’autres usages. «La réalité augmentée pourrait aussi s’appliquer à l’échelle d’un immeuble, pour voir où passent la plomberie, les câbles électriques, etc.», note Dimitri Konstantas.

Relevés facilités

Ce système permet par ailleurs d’effectuer des relevés topographiques ultraprécis beaucoup plus facilement qu’avec les procédés actuels de géomatique. «Il suffit de passer le long d’une fouille de chantier pour que le casque scanne et géoréférence tout l’endroit, avec ses canalisations et autres réseaux, en incluant la texture des matériaux», détaille Dimitri Konstantas. Le travail du géomaticien sur le terrain sera plus efficient, ce qui permettra aussi de refermer la fouille plus rapidement.»

Le projet a été financé par l’agence fédérale pour l’encouragement de l’innovation, Innosuisse. L’ISI est en train de monter une start-up pour commercialiser son système.